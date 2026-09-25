Almeida revela que su hijo Lucas, de 1 año, ya apunta a colchonero: «Disfrutó como yo»

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo atraviesan una etapa especialmente familiar desde la llegada de su hijo Lucas, que nació el 3 de julio de 2025 y acaba de cumplir su primer año de vida. El alcalde de Madrid y su mujer han optado desde el principio por mantener una gran discreción en todo lo relacionado con el pequeño, evitando convertir su día a día en una cuestión pública y compartiendo únicamente algunos detalles puntuales. Sin embargo, de vez en cuando, Martínez-Almeida deja entrever cómo está siendo su experiencia como padre y, sobre todo, aquellas pequeñas escenas que demuestran que Lucas empieza a mostrar algunos de los gustos que han acompañado al político durante buena parte de su vida. Una de las grandes pasiones de Almeida es, sin duda, el fútbol y, más concretamente, el Atlético de Madrid. Una afición que vive con intensidad y que, a juzgar por sus últimas declaraciones, podría haber encontrado ya un nuevo miembro en la familia.

El alcalde acudió este jueves al XXV Torneo Benéfico de Golf de la Fundación Clínica Menorca, donde ha coincidido con numerosas personalidades del mundo del deporte y la sociedad. Allí, además de participar en este evento solidario, los periodistas le preguntaron por su hijo, que tiene ya un año y dos meses. La respuesta de Almeida dejó una pequeña pincelada sobre la relación del niño con el fútbol y, especialmente, con los colores rojiblancos. «Fenomenal, y el domingo disfrutó como yo», ha asegurado el alcalde cuando le han preguntado por el pequeño. Una frase aparentemente sencilla que adquiere un significado especial teniendo en cuenta que el pasado domingo se disputó un nuevo derbi madrileño entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, con victoria para el conjunto rojiblanco por 2-1. De esta manera, Almeida deja entrever que Lucas vivió el triunfo del equipo de su padre con la misma ilusión que él.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jose Luis Martínez-Almeida (@martinez_almeida_)

Y es que si hay una afición que José Luis Martínez-Almeida ha transmitido públicamente como una auténtica pasión familiar, esa es la del Atlético de Madrid. El alcalde nunca ha escondido su condición de colchonero y son numerosas las ocasiones en las que ha hablado públicamente de su equipo. Mucho antes de que Lucas comenzara a dar sus primeros pasos, Almeida ya bromeaba con la posibilidad de que su hijo siguiera sus mismos colores. Cuando el pequeño tenía apenas seis meses, el político fue preguntado por su futuro futbolístico y respondió con el sentido del humor que suele emplear al hablar del deporte rey: «Si no es atlético no es hijo mío». Una declaración que entonces provocó numerosas reacciones y que ahora adquiere una nueva dimensión después de que el alcalde haya contado que su hijo disfrutó del último triunfo rojiblanco.

La situación tiene, además, una particularidad evidente dentro de la propia familia. Teresa Urquijo es madridista, por lo que en el matrimonio existe una pequeña «batalla» futbolística que ahora podría trasladarse a la siguiente generación. Almeida es un reconocido seguidor del Atlético de Madrid mientras que su mujer apoya al eterno rival, aunque las diferencias deportivas no parecen impedir que ambos disfruten juntos de determinados acontecimientos relacionados con el fútbol. De hecho, el deporte se ha convertido en uno de esos terrenos en los que sus respectivas aficiones pueden enfrentarse de manera divertida, especialmente cuando llega uno de los partidos más esperados del calendario: el derbi madrileño.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jose Luis Martínez-Almeida (@martinez_almeida_)

La propia pareja ha protagonizado en otras ocasiones escenas relacionadas con esta particular rivalidad. Almeida y Teresa Urquijo han vivido juntos algunos de los grandes acontecimientos futbolísticos, aunque cada uno desde su correspondiente lado. Y cuando juega la Selección Española, las diferencias entre Atlético y Real Madrid quedan a un lado para apoyar juntos al combinado nacional. Así ocurrió también durante los últimos meses, cuando ambos compartieron públicamente su entusiasmo por la Selección. Ahora, con Lucas creciendo, el fútbol suma un nuevo componente a la dinámica familiar y, por las palabras de su padre, parece que el pequeño podría estar empezando a decantarse por los colores rojiblancos.

La discreción ha sido una de las constantes de José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo desde que se convirtieron en padres. El nacimiento de Lucas supuso un importante cambio en la vida de la pareja, pero ambos han intentado mantener al margen de la exposición pública los detalles de su hijo. El pequeño nació el 3 de julio de 2025 y desde entonces han sido contadas las ocasiones en las que alguno de sus padres ha hablado sobre él. Precisamente por eso, cada nueva declaración de Almeida permite conocer un poco más sobre cómo está siendo esta nueva etapa, aunque siempre a través de pequeñas anécdotas y sin entrar en cuestiones demasiado personales.