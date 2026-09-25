Alegría sin fin entre los arqueólogos: tras 60 años de búsqueda, recuperan el primer fragmento textil de la Edad de Hierro en el fondo de un lago italiano

Un equipo de arqueólogos recuperó el primer fragmento textil hallado en el yacimiento sumergido del Gran Carro de Bolsena, en Italia, tras más de sesenta años de investigaciones. La pieza, datada en la Edad de Hierro itálica, salió a la luz entre los restos carbonizados de una de las estructuras del poblado protohistórico.

El anuncio lo hizo la Superintendencia de Arqueología, Bellas Artes y Paisaje de la Etruria Meridional, organismo del Ministerio de Cultura de Italia para el patrimonio arqueológico. El asentamiento se fundó durante la Edad del Bronce medio, hacia el siglo XV a. C., y tuvo su ocupación principal entre los siglos X y IX a. C., en plena cultura villanoviana, según Arkeonews.

Se trata de la fase más temprana de la civilización etrusca y la primera cultura de la Edad de Hierro en Italia, según la Enciclopedia Británica. La subida del nivel del lago sumergió el poblado con el paso de los siglos y preservó estructuras de madera y materiales orgánicos como el nuevo hallazgo.

El fragmento textil que apareció en el fondo del lago de Bolsena

El descubrimiento forma parte de un plan trienal de obras públicas para la salvaguarda del sitio sumergido. Lo dirige el Servicio de Arqueología Subacuática de la Superintendencia, con la colaboración de las empresas L’Anfora SRL y CSR Restauro Beni Culturali.

La última semana de trabajo en el yacimiento dejó resultados de especial relevancia para las prácticas textiles del poblado. Es posible reconocer en el fragmento una trama extremadamente fina, indicio de competencias técnicas avanzadas para la época.

La pieza se entregará al Instituto Central de Restauración (ICR, por sus siglas en italiano) para un estudio especializado que determinará el tipo de fibra, la composición del hilo y el método de producción.

La excavación estratigráfica del Gran Carro avanza con la lentitud y la precisión habituales en este tipo de trabajos bajo el agua. Después de seis décadas de campañas sin un solo resto de tela, este hallazgo confirma que el poblado conservó también sus materiales orgánicos más frágiles, no solo la madera de sus estructuras.

El telar doméstico y las herramientas textiles halladas en el yacimiento de Bolsena

En una zona próxima, los arqueólogos volvieron a exponer la estructura de un telar doméstico identificado en 2025. El hallazgo confirmó que el tejido se practicaba de forma habitual dentro de las cabañas del poblado y no en talleres separados.

A esa evidencia se suman dos husos de madera (uno con volante de arcilla), dos herramientas de tejido en forma de peine y una figurilla antropomorfa con improntas de tela tejida, recuperados en la campaña de 2024. El conjunto sitúa al Gran Carro entre los pocos yacimientos protohistóricos de Italia con evidencia directa y continuada de la actividad textil doméstica.

¿Qué reveló la tablilla de hueso perforada del yacimiento de Bolsena?

La excavación también documentó la técnica de tejido con tablillas, un método empleado para producir cintas estrechas y largas con múltiples funciones.

Las tablillas (pequeños cuadrados perforados que permiten el paso de la trama) son herramientas conocidas en distintos contextos protohistóricos. Sin embargo, la tablilla de hueso hallada en el Área 1 del Gran Carro es la primera hecha de ese material que se documenta en el yacimiento.

La datación del poblado y la muestra que exhibe las piezas textiles de Bolsena

Un estudio dendrocronológico y el estudio de radiocarbono realizado en 2025 fechó uno de los grupos constructivos del poblado entre el 907 y el 885 a. C., dentro del arco temporal villanoviano en el que se enmarca el nuevo hallazgo.

Recientemente, se exhibió una selección de piezas vinculadas al tejido en el Gran Carro en una muestra de la época villanoviana en Montefiascone y Bolsena. Según la Superintendencia, el recorrido sumará próximamente los materiales de la nueva campaña de excavación, entre ellos el fragmento textil.