Hannah Einbinder, estrella de ‘Hacks’, arrestada en las protestas por la visita de Netanyahu a Nueva York: «El gobierno tiene el poder de poner fin a esa matanza»

La actriz Hannah Einbinder, conocida por su papel de Ava Daniels en la serie Hacks, fue arrestada ayer durante las protestas en Nueva York por la visita del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a las Naciones Unidas. Los manifestantes bloquearon una de las calles junto a la sede de la ONU, horas antes de que el polémico líder acudiese a la Asamblea general para emitir un discurso en el que ha defendido la fortaleza de Israel frente a una «guerra de siete frentes». En su defensa y continuando con un espíritu combativo que siempre se ha posicionado en la defensa de Palestina, Eirbinder emitió un comunicado para anunciar la «vergonzosa visita», criticando al gobierno de Estados Unidos por «recibir con los brazos abiertos al carnicero de Gaza».

La comediante estadounidense ha reiterado en múltiples ocasiones su posición activista en defensa de los derechos humanos. Sobre todo en lo que se refiere a señalar el sionismo. De origen judío, Einbinder cree que existe una obligación moral de diferenciar la religión de las políticas empleadas por Israel. Por ejemplo, cuando se llevó el Emmy en 2025, cerró su discurso de agradecimiento entonando la proclama «Go Birds» (en referencia al equipo de la NFL, los Philadelphia Eagles), mandando a «tomar por culo» el ICE (servicio de control de inmigrantes en Estados Unidos) y gritando bien alto y claro «¡Palestina libre!».

En la pasada edición de Cannes reafirmó su militancia, explicando ante la prensa que ninguna carrera de Hollywood valía más que una vida humana y, hace algunos meses, firmó un compromiso de boicot contra The New York Times, argumentando que su sesgo informativo era anti-palestino. Ahora, la intérprete de 31 años ha compartido un mensaje tras el arresto en el que condena firmemente su presencia en la institución de las Naciones Unidas.

Hannah Einbinder, muy dura con el gobierno estadounidense: «Han elegido recibir con los brazos abiertos al carnicero de Gaza»

En una de sus historias de Instagram, acompañada de una imagen de su arresto, Hannah Einbinder escribía lo siguiente:

«Si las fotos de mis amigos y yo siendo arrestados en protesta por la vergonzosa visita de Netanyahu a Nueva York llaman la atención sobre algo, que sea sobre la devastadora guerra genocida que Israel libra contra el pueblo de Palestina y el sur del Líbano: los ataques de colonos, la demolición de viviendas, los bombardeos contra personas mientras duermen; los crímenes que ocurren todos los días pero que casi no reciben la cobertura de la prensa internacional. El gobierno de Estados Unidos tiene el poder de poner fin a toda esta matanza, saqueo y robo de tierras, pero en cambio elige recibir con los brazos abiertos al carnicero de gaza».

Junto a Einbinder, otros artistas como Sarah Sherman (Saturday Night Live) y Susan Sarandon (Thelma y Louise) también fueron arrestados.

Es la protagonista de una de las mejores películas del 2026

Hacks ha terminado con su quinta temporada, pero Einbinder todavía tiene que estrenar en nuestro país uno de los títulos más estimulantes del 2026: Adolescencia, sexo y muerte en Campamento Miasma. Un slasher coprotagonizado por Gillian Anderson que llegará a los cines el próximo 20 de noviembre.