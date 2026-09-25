Lo que parecía una victoria para la conservación se ha convertido en un nuevo problema: ciervos y jabalíes ponen en riesgo un árbol único de Doñana

El piruétano, un árbol autóctono de Andalucía, se encuentra al borde de la desaparición local en Doñana. Ciervos y jabalíes dificultan la regeneración de la especie al consumir sus frutos y plantas jóvenes, además de pisotear los ejemplares durante sus primeras etapas de desarrollo. La Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) ha analizado este fenómeno durante los últimos años.

Para el estudio, publicado en Biological Conservation, se contabilizaron más de 350 plántulas y alrededor de 2.540 plantones. Los resultados mostraron que la supervivencia de los ejemplares jóvenes es especialmente reducida dentro del Parque Nacional y señalaron la herbivoría como la principal causa de mortalidad durante las primeras fases de crecimiento.

Alerta por la posible desaparición de este árbol en Doñana

El estudio realizó un seguimiento de distintas poblaciones situadas en Reserva y Matasgordas, dentro del Parque Nacional, y en Rocina, Hato Ratón e Hinojos, fuera de sus límites. Esta comparación permitió comprobar que las amenazas que afectan al piruétano varían considerablemente según el territorio.

En Doñana, los ejemplares jóvenes se vieron especialmente afectados por el ramoneo y el pisoteo de los grandes herbívoros. En cambio, fuera del área protegida cobraron mayor importancia otros problemas, como la falta de agua y las actividades agrícolas, que también dificultan la supervivencia y regeneración de la especie.

«Aunque los parques nacionales y otras áreas protegidas suelen establecerse para preservar la biodiversidad, sus prácticas de gestión pueden generar inadvertidamente efectos contrastantes en diferentes componentes del ecosistema», explica José María Fedriani, investigador de EBD-CSIC y el investigador principal de este trabajo.

Paradoja de conservación

Los investigadores describen la situación del piruétano como una paradoja de conservación: incluso dentro de un espacio protegido, una especie puede seguir expuesta a diferentes presiones ambientales que dificultan su supervivencia. En este caso, la presencia de ciervos y jabalíes resulta fundamental, ya que el consumo de frutos, semillas y vegetación afecta a las etapas más vulnerables del árbol. Durante sus primeros años, los ejemplares todavía no han alcanzado el tamaño necesario para soportar ciertas condiciones del entorno.

El estudio también señala otros factores que agravan el declive de la especie, entre ellos las sequías recurrentes y el deterioro de las aguas subterráneas de la zona. La falta de agua añade así una presión adicional sobre el piruétano y dificulta todavía más la supervivencia de los ejemplares jóvenes y la regeneración natural de sus poblaciones.

Sobreexplotación del acuífero

Efectivamente, la presión ejercida por ciervos y jabalíes no es la única amenaza para el piruétano. La sobreexplotación del acuífero, el aumento de las temperaturas y unas sequías estivales cada vez más intensas también están contribuyendo al declive de la especie. En Matasgordas, la mortalidad de los árboles reproductores superó el 60% durante las dos últimas décadas.

Ante esta situación, los científicos plantean la necesidad de aplicar medidas de conservación activas. Entre ellas se encuentra la gestión de las elevadas densidades de ungulados, junto con la recuperación del equilibrio entre depredadores y presas, la protección de los animales que dispersan las semillas y un uso sostenible de los recursos de agua subterránea.

La situación no es completamente nueva en Doñana. Organizaciones ecologistas ya habían advertido de los efectos de los jabalíes sobre los huevos y pollos de determinadas aves protegidas. Ahora, esta investigación apunta a que la presión ejercida por estos animales también puede afectar directamente a la regeneración de la vegetación.

Lista Roja

Por tanto, la protección de un parque nacional no siempre garantiza por sí sola la supervivencia de una especie, aunque uno de sus principales objetivos sea conservar la biodiversidad. Como señala José María Fedriani, determinadas prácticas de gestión pueden producir efectos diferentes e incluso contrapuestos sobre los distintos elementos del ecosistema.

La situación actual ha llevado a los autores a plantear una posible reevaluación del estado de conservación del piruétano en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), donde actualmente figura bajo la categoría de «preocupación menor».

«Acción por Doñana. Protegiendo lo nuestro»

Sin embargo, a pesar de que investigaciones y organizaciones conservacionistas advierten de los daños que ciervos y jabalíes pueden estar provocando tanto en la vegetación como en algunas aves protegidas del espacio natural, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) ha puesto en marcha su primera campaña institucional centrada en la conservación de Doñana. Bajo el lema «Acción por Doñana. Protegiendo lo nuestro», la campaña se llevará a cabo en las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz hasta el próximo 30 de octubre.

La campaña se integra en el Marco de Actuaciones para Doñana, una estrategia en la que participan 13 ministerios y que contempla una inversión directa de 745,3 millones de euros hasta 2028. El programa incluye medidas destinadas a recuperar los recursos hídricos, restaurar ecosistemas, conservar la biodiversidad y favorecer un modelo de desarrollo sostenible en los municipios del entorno.