Ni orquídeas ni ficus: la desconocida planta de interior que recomiendan los floristas profesionales si tienes mascotas en casa

Elegir una planta de interior cuando hay perros o gatos en casa requiere tener en cuenta algo más que su aspecto. Algunas especies pueden resultar tóxicas si las mascotas las ingieren, mientras que otras son compatibles con ellas y, además, fáciles de cuidar.

Maru Latournerie, jefa de producto y diseño de Colvin, señala varias alternativas para estos hogares en una entrevista para OKDIARIO.

La pilea, una planta de interior recomendada si tienes mascotas

La pilea es una de las plantas de interior que puede encajar en hogares donde conviven perros y gatos. Maru Latournerie la incluye entre las especies recomendables para estos espacios junto a la calathea, la maranta, la peperomia y la palma de salón.

Una de sus ventajas es que permite incorporar vegetación a la vivienda sin necesidad de recurrir a especies de gran tamaño. Además, la experta destaca que las plantas elegidas para un hogar deben adaptarse tanto a sus condiciones como al estilo de vida de quienes viven en él.

La elección también depende del espacio disponible, la iluminación y el tiempo que cada persona pueda dedicar a sus cuidados. Por eso, antes de comprar una planta de interior, conviene conocer sus necesidades.

¿Qué plantas de interior son tóxicas para perros y gatos?

La especialista también señala qué especies conviene evitar en este tipo de hogares. Entre ellas menciona el filodendro, la dieffenbachia y el lirio de la paz, ya que pueden resultar tóxicas si se ingieren.

La recomendación consiste en revisar las características de cada especie antes de introducirla en casa, especialmente cuando hay animales que pueden acceder fácilmente a las hojas o al sustrato.

¿Qué cuidados necesita una planta de interior en casa?

Las necesidades de una planta dependen de factores como la luz, la temperatura y el riego. Latournerie explica que todas las plantas necesitan luz para realizar la fotosíntesis, aunque algunas especies toleran ambientes con niveles reducidos de iluminación.

En habitaciones poco luminosas, la experta recomienda especies como la aspidistra, el aglaonema o algunos helechos. Sin embargo, advierte de un error frecuente: aumentar el riego cuando una planta recibe poca luz.

Según explica, cuando la planta crece más despacio también consume menos agua, por lo que el exceso de riego puede convertirse en un problema. También aconseja evitar colocarla durante semanas en un rincón donde no reciba prácticamente ninguna iluminación.

¿Qué otras plantas fáciles de cuidar recomienda la experta?

La pilea comparte espacio con otras especies que, según la especialista de Colvin, pueden resultar interesantes para quienes buscan plantas resistentes y sencillas. Entre ellas destacan la peperomia, el aglaonema y la aspidistra.

Latournerie considera especialmente infravaloradas las orquídeas y los anthurium. En el caso de las primeras, explica que existe una percepción de fragilidad y dificultad que no se corresponde con su experiencia: las describe como plantas duraderas y agradecidas, capaces de mantener la floración durante meses.

El anthurium también destaca por ocupar poco espacio, aportar color durante meses y requerir un mantenimiento sencillo.

En cualquier caso, la elección debe partir de las condiciones reales de cada vivienda. Para hogares con mascotas, además de valorar el tamaño, la luz o el mantenimiento, resulta fundamental escoger una especie compatible con los animales.