El Barça prepara a su entrenador del futuro: Busquets arranca la temporada con el mentor de Guardiola y Luis Enrique

Sergio Busquets ya se perfila como uno de los entrenadores del futuro. Lo hace en el Barça Atlétic, por el que pasaron figuras hoy ilustres del banquillo del Barcelona, como Pep Guardiola y Luis Enrique. Sin embargo, el que fuera mediocentro de la entidad azulgrana lo hace en calidad de asistente de Juliano Belletti. En Segunda Federación aprende antes de iniciar el curso de entrenador, el UEFA A, que le permitirá titularse como entrenador y ejercer como tal en categoría nacional. A su lado, además del ex lateral derecho, se encuentra el mentor tanto de Guardiola como Luis Enrique: Fran Sánchez.

Salvo entrenador del primer y segundo equipo azulgrana, Sánchez ha hecho de todo en La Masía. Incluso entrenar al femenino, entre 2017 y 2019. A lo largo de varias etapas en el club, ha pasado por todas las categorías, coordinando y entrenando a benjamines, alevines, infantiles, cadetes y juveniles. Estando en el cadete –en dos etapas distintas– tuvo como asistentes a los dos últimos grandes entrenadores del Barcelona.

Ahora, la tarea es similar, puesto que es Busquets quien está a su lado. En la actualidad es el segundo entrenador de Belletti, pero cuenta con un apoyo como Busquets, que busca empezar a desarrollar esa faceta de entrenador. El que fuera 5 culé, está nutriéndose de los mismos conocimientos que sirvieron a Guardiola y Luis Enrique para llegar a lo más alto, tanto en el Camp Nou como fuera de él.

Busquets inicia su camino hacia el banquillo

El próximo candidato a hacerlo podría ser un Busquets que ya prepara su asalto en los banquillos. Por el momento, el que fuera también capitán de la Selección tiene un rol secundario. De hecho, ni se sienta en el banquillo ni viaja con el equipo. Se limita a estar con ellos en los entrenamientos y viendo los partidos desde la grada.

No será hasta que tenga el primer título cuando se le permita sentarse en los banquillos. Después de ese título UEFA A, que sirve para entrenar en categoría nacional –hasta Segunda Federación incluida– llegaría el UEFA Pro, que sí que permite hacerlo desde la categoría de bronce de nuestro fútbol. De esta manera, Busquets podría repetir los pasos que ya dieron otros ex jugadores del Barcelona, como también sucedió con Rafa Márquez, que ahora dirige a la selección de México.

El club anunciaba hace apenas un mes el regreso de Busquets a la entidad, después de colgar las botas en el Inter Miami. Tres años después de dejar el Barcelona, volvía con un nuevo plan en mente: el de convertirse en un futuro en el próximo entrenador del primer equipo. Veremos si dentro de unos años lo logra.