La rutina de deporte de Jorge Fernández, presentador de televisión (54 años): «Voy al gimnasio a las 7 y no como nada hasta las 12»

Jorge Fernández, el presentador de La ruleta de la suerte, se ha declarado desde sus inicios en la televisión como un empedernido del deporte y la buena alimentación. Su rostro se ha convertido en uno de los más reconocidos de España gracias a su paso por la televisión, pero ya antes de llegar era conocido por mantener una rutina saludable.

Tras licenciarse en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, haber sido ganador de un Mister España y haber llegado incluso a debutar en el baloncesto profesional ACB con el Baskonia, tiene una filosofía muy clara: «No soy un presentador que hace deporte, sino un deportista que presenta». A sus 54 años ha establecido una rutina de alimentación y entrenamiento que ha provocado las ovaciones en redes sociales por su gran físico.

El entrenamiento de Jorge Fernández

Sus días comienzan a las 7 de la mañana, donde comienza con una sesión de levantamiento de pesas de entorno a una hora. Su rutina de pesas la inicia tan sólo con un café, que matiza que funciona para la fuerza. Según el presentador, entrenar en ayunas para fuerza es beneficioso, pero jamás lo haría si va a hacer una ruta larga en bici.

Pero no acaba aquí su día deportivo. En redes sociales se ha mostrado como un amante del ciclismo de carretera y de las mountain bikes y de las largas rutinas de montañas acompañadas por su perro. Cuando llegan las correspondientes épocas del año, dedica parte de su día al windsurf y surf en Tarifa, y en épocas de verano realiza escapadas para disfrutar del esquí.

La dieta de Jorge Fernández

Tras superar problemas graves de salud en su pasado (una intoxicación de mercurio debido al consumo excesivo de atún), Jorge Fernández decidió tomarse muy en serio su alimentación, basándose en un concepto que en la actualidad está de moda: ‘la comida real’.

No ingiere alimentos sólidos hasta el mediodía, debido a que desde pequeño carece de apetito al despertarse, por lo que es partidario de escuchar a su cuerpo y no forzarse. Su primera comida consiste en una tortilla de dos huevos acompañada de pavo o jamón ibérico, junto a tortillas de arroz, que ingiere entre grabaciones del programa de Antena 3.

Evita en sus comidas los ultraprocesados, los fritos y reduce la carne roja por la noche para facilitar la digestión. Realiza 4 comidas al día con un margen de 4 o 5 horas de diferencia. Aparte de una buena alimentación, es creyente de un descanso de ocho horas para poder rendir plenamente en su día a día, acostándose como máximo a las 11:00 de la noche.