Jorge Fernández, presentador, sobre su infancia: «Crecí en un pueblo que era la cuna de ETA en los años 80. Como vivía allí, lo normalizaba»

Jorge Fernández ha construido buena parte de su trayectoria profesional a base de constancia. Aunque su salto a la televisión llegó después de convertirse en Míster España en el año 2000, su carrera ha terminado convirtiéndole en uno de los rostros más famosos de la pequeña pantalla. Desde hace más de dos décadas está al frente de La ruleta de la suerte.

Sin embargo, nosotros sabemos que detrás de todo esto existe una historia bastante complicada. Su infancia transcurrió en el País Vasco durante una de las etapas más difíciles de la historia reciente de España, marcada por la violencia de ETA y por una fuerte tensión política.

Una infancia marcada por el País Vasco

Aunque nació en Alicante en 1972, Jorge Fernández pasó buena parte de su infancia y adolescencia en Mondragón, localidad guipuzcoana en la que se instaló junto a su familia cuando todavía era un niño. Estuvo allí hasta los 18 años, antes de trasladarse a Vitoria para continuar con sus estudios.

Mondragón también fue un lugar fundamental para su trayectoria deportiva. Durante aquellos años desarrolló una gran pasión por el baloncesto y terminó dando sus primeros pasos en el deporte profesional. Su evolución le llevaría posteriormente a formar parte del Baskonia y a debutar en la Liga ACB en 1997.

Pero sus recuerdos de aquella etapa no están ligados únicamente al deporte. La situación política y social que se vivía entonces en el País Vasco también forma parte de su memoria de infancia, especialmente por la intensidad de los años 80.

Jorge Fernández ha explicado que, al ser un niño, no tenía la perspectiva necesaria para comprender plenamente lo que sucedía a su alrededor. Aquella realidad era sencillamente el entorno en el que había crecido.

La cuna de ETA

Durante una entrevista en el pódcast Tengo un plan, el modelo recordó aquella etapa de su vida y explicó cómo la violencia terminó formando parte de una realidad que, con el paso de los años, comenzó a observar de otra manera.

«Yo normalicé un montón de cosas», reconoció. Fernández asegura que conserva recuerdos muy positivos de su infancia y que fue feliz en Mondragón, pero al mismo tiempo admite que aquella localidad estaba «muy politizada».

El presentador situó aquellos recuerdos en los años más duros de ETA, cuando la organización terrorista mantenía una intensa actividad y la sociedad vasca estaba profundamente condicionada por la violencia y la confrontación política.

«Vivíamos bajo ese yugo de la política en los años duros de ETA, los años 80», explicó. Y añadió una de las frases más contundentes de su relato: «Era la cuna de ETA. Como vivía allí, lo normalizaba».

Fernández no presenta aquel periodo únicamente desde una perspectiva negativa. De hecho, insiste en que guarda un recuerdo agradable de su infancia y que se encontraba a gusto en el pueblo. Lo que cambió fue su capacidad para interpretar el contexto en el que había crecido.

Un cambio muy necesario

Uno de los momentos clave para el presentador llegó cuando abandonó Mondragón y se trasladó a Vitoria al cumplir la mayoría de edad. El cambio de entorno le permitió comparar la realidad que había conocido durante años con una ciudad en la que las circunstancias eran diferentes.

«Cuando me fui a Vitoria, que es una ciudad que no tiene nada que ver, ese oxígeno me vino muy bien», recordó.

Fue entonces cuando comenzó a comprender hasta qué punto el ambiente de su localidad de origen había influido en su manera de entender el mundo. La distancia le permitió identificar situaciones que durante su infancia había asumido como normales simplemente porque formaban parte de su día a día.

El presentador reconoce que necesitó salir de aquel contexto para adquirir una perspectiva diferente. La normalidad de la infancia dejó paso a una reflexión más adulta sobre el entorno en el que había crecido.

Según ha contado, en Mondragón existía una realidad política «muy marcada y muy radical». Una situación que, desde la mirada de un niño, podía resultar difícil de cuestionar porque era el escenario habitual en el que se desarrollaba su día a día.

Del baloncesto a la televisión

Como vemos, la historia de Jorge Fernández terminó tomando un rumbo muy diferente. El deporte fue una de sus grandes pasiones y llegó a competir al máximo nivel, pero su aparición en televisión acabaría convirtiéndose en el gran punto de inflexión de su vida profesional.

Tras ser elegido Míster España en el año 2000, comenzó a recibir oportunidades en televisión. Participó en formatos como Gran Hermano y Eurojunior y también tuvo presencia en series de ficción como Los Serrano.

Su gran oportunidad llegaría con La ruleta de la suerte, programa que presenta desde hace más de 20 años. El concurso se ha convertido en una de las grandes constantes de la programación televisiva y en el espacio con el que su nombre ha quedado definitivamente asociado.

A sus 54 años, mantiene además una estrecha relación con el País Vasco, donde reside parte del tiempo cuando sus compromisos profesionales se lo permiten. El territorio que marcó su infancia sigue formando parte de su vida, aunque ahora lo contempla desde una perspectiva completamente distinta.