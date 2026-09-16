Nadie lo vio venir: los entomólogos analizan el ADN de los insectos y afirma que en el planeta hay el doble o triple de especies de lo que pensábamos

Un equipo de científicos liderado por Laura Melissa Guzman, profesora de Entomología en la Universidad de Cornell, ha calculado que la Tierra alberga entre 14 y 20 millones de especies de insectos, muy por encima de los seis millones que la comunidad científica daba por buenos desde hace cuatro décadas.

Hasta ahora, los taxónomos habían descrito y nombrado formalmente alrededor de 1,2 millones de especies de insectos. La nueva cifra implica que la inmensa mayoría de ellas sigue sin catalogar, sin descripción científica y, en muchos casos, sin que nadie sepa todavía que existen.

Cómo el ADN multiplicó el recuento de especies de insectos que hay en el mundo

El equipo analizó el código de barras genético de 1.633.855 insectos capturados con 15 trampas Malaise en el Área de Conservación Guanacaste, en el noroeste de Costa Rica, una zona protegida que combina bosque seco, bosque nuboso y selva húmeda. La técnica, conocida como código de barras de ADN, secuencia un fragmento corto del material genético para distinguir especies que la simple observación morfológica no logra diferenciar.

Los investigadores usaron un grupo concreto de avispas parasitoides de la subfamilia Microgastrinae como referencia para calcular cuántas especies quedaban sin detectar en cada muestra. A partir de 21.669 ejemplares de estas avispas, recogidos con trampas y también criados a partir de orugas parasitadas, calcularon un ratio de infrarrepresentación que después aplicaron al resto de los insectos capturados.

Ese cálculo elevó la cifra de especies de insectos solo en Guanacaste hasta casi 333.000, partiendo de las 53.945 especies detectadas directamente en las trampas. Para pasar de una reserva de Costa Rica al planeta entero, el equipo comparó ese dato con el número de especies de árboles en la misma zona y con el número de árboles conocidos en todo el mundo, un método que ya se había aplicado antes con anfibios, mamíferos y polillas de la familia Saturniidae.

Por qué es importante conocer el número real de especies de insectos

Laura Melissa Guzman explica que cada nuevo esfuerzo de muestreo saca a la luz especies distintas, lo que confirma que la biodiversidad real permanece muy por debajo de lo documentado hasta ahora. Los autores insisten en que su estimación de 14 a 20 millones es un suelo conservador, no un techo, ya que las trampas usadas en el estudio no llegan al dosel de los bosques ni capturan bien a todos los órdenes de insectos.

El hallazgo llega en paralelo a los informes que alertan de un declive acelerado de las poblaciones de insectos en distintas regiones del planeta. Guzman advierte de que muchas especies podrían estar desapareciendo antes de que la ciencia llegue a describirlas, lo que impide calcular con precisión el alcance real de esa pérdida.

Los insectos polinizan cultivos, descomponen materia orgánica y sostienen buena parte de las cadenas alimentarias terrestres. Los autores del estudio en PNAS sostienen que duplicar o triplicar la cifra aceptada durante cuatro décadas obliga a revisar los planes de conservación, centrados hasta ahora en una fracción mínima de la diversidad de insectos que existe en realidad.