OKBALEARES reúne a los protagonistas del debate sobre el futuro de Baleares el 9 de octubre en el Palacio de Congresos
A lo largo de la jornada se abordarán temas como la movilidad, el transporte marítimo, el acceso a la vivienda y el futuro del comercio local
La apertura del acto correrá a cargo de la presidenta del Govern balear, Marga Prohens
Iker Jiménez, Carmen Porter y Eduardo Inda pondrán el broche de oro al V aniversario de OKBALEARES
Con motivo de su V aniversario, OKBALEARES celebra el próximo 9 de octubre en el Palacio de Congresos de Palma un encuentro que reunirá a representantes de las principales instituciones, empresas y sectores estratégicos de las Islas para analizar algunos de los grandes retos que marcarán el futuro de Baleares.
A lo largo de la jornada se abordarán cuestiones de especial relevancia para la sociedad balear, como la movilidad y la sostenibilidad, el transporte marítimo, el acceso a la vivienda y el futuro del comercio local, con la participación de destacados representantes del ámbito político, empresarial y social.
El encuentro contará asimismo con la presencia de la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, y culminará con un coloquio especial -19:30 horas- protagonizado por Iker Jiménez, Carmen Porter y Eduardo Inda, que pondrá el broche final a una jornada concebida como un espacio de análisis, diálogo y reflexión sobre la realidad y los desafíos de las Islas.
PROGRAMA DEL EVENTO 9 de octubre de 2026
16:00 h – 21:00 h
Palacio de Congresos de Palma
16:00 h | Registro y acreditación
Recepción y acceso de los asistentes.
16:20 h | Inauguración
D. Julio Bastida
Director de OKBALEARES
16:30 h | Apertura institucional
D.ª Marga Prohens
Presidenta del Govern de les Illes Balears
16:40 h | Mesa redonda: Movilidad y sostenibilidad en Baleares: el papel estratégico del transporte marítimo. Participan D. Javier Cervera, director corporativo de Relaciones Institucionales de Baleària; D. Javier Sanz,
presidente de la Autoridad Portuaria; y Antonio Deudero, teniente de alcalde de Movilidad del Ayuntamiento de Palma. Modera: D. Vicente Gil, subdirector de OKDIARIO.
17:10 h | Intervención de D.ª Manuela Cañadas, portavoz de Vox en el Parlamento de las Islas Baleares, con la ponencia La política en la era digital: liderazgo, influencia y conexión con la ciudadanía.
17:25 h | Mesa redonda: Menos coches, más isla: el futuro de la movilidad en Baleares. Participan D. Fernando Rubio, conseller de Territorio, Movilidad e Infraestructuras del Consell de Mallorca; D. Mariano Juan, vicepresidente primero y responsable del área de Movilidad del Consell d’Eivissa; y D.ª Verónica Castelló, vicepresidenta del Consell de Formentera. Modera: D. Julio Bastida, director de OKBALEARES.
17:55 h | Espacio exclusivo
Fundación Turismo Responsable de Mallorca
18:05 h | Mesa redonda: Vivienda en Baleares: precios, acceso y conflicto social. Participan D. Daniel Arenas, presidente de ABINI; D. Luis Ramis
Gerente de Rustic House; D. Óscar Fidalgo, concejal de Vivienda y Urbanismo del Ayuntamiento de Palma; y D.ª Alejandra Marqués, vicepresidenta de PROINBA. Modera: D. Vicente Gil, subdirector de OKDIARIO
18:35 h | Mesa redonda: Comercio en Baleares: entre el turismo y la supervivencia del negocio local. Intervienen D.ª Joana Manresa, presidenta de AFEDECO; D. Mateu Llompart, presidente de la CBC; y D.ª María Antonia Sansó, directora general de Comercio del Govern de les Illes Balears. Modera: D. Tomàs Ibarz, jefe Sección Política OKBALEARES.
19:00 h | Fin del acto a cargo de D. Jaime Martínez, alcalde de Palma.
19:30 h | Inicio del coloquio entre D. Iker Jiménez, D.ª Carmen Porter, presentadores de Horizonte, y D. Eduardo Inda, director de OKDIARIO.
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