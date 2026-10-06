OKBALEARES reúne a los protagonistas del debate sobre el futuro de Baleares el 9 de octubre en el Palacio de Congresos

Con motivo de su V aniversario, OKBALEARES celebra el próximo 9 de octubre en el Palacio de Congresos de Palma un encuentro que reunirá a representantes de las principales instituciones, empresas y sectores estratégicos de las Islas para analizar algunos de los grandes retos que marcarán el futuro de Baleares.

A lo largo de la jornada se abordarán cuestiones de especial relevancia para la sociedad balear, como la movilidad y la sostenibilidad, el transporte marítimo, el acceso a la vivienda y el futuro del comercio local, con la participación de destacados representantes del ámbito político, empresarial y social.

El encuentro contará asimismo con la presencia de la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, y culminará con un coloquio especial -19:30 horas- protagonizado por Iker Jiménez, Carmen Porter y Eduardo Inda, que pondrá el broche final a una jornada concebida como un espacio de análisis, diálogo y reflexión sobre la realidad y los desafíos de las Islas.

PROGRAMA DEL EVENTO 9 de octubre de 2026

16:00 h – 21:00 h

Palacio de Congresos de Palma

16:00 h | Registro y acreditación

Recepción y acceso de los asistentes.

16:20 h | Inauguración

D. Julio Bastida

Director de OKBALEARES

16:30 h | Apertura institucional

D.ª Marga Prohens

Presidenta del Govern de les Illes Balears

16:40 h | Mesa redonda: Movilidad y sostenibilidad en Baleares: el papel estratégico del transporte marítimo. Participan D. Javier Cervera, director corporativo de Relaciones Institucionales de Baleària; D. Javier Sanz,

presidente de la Autoridad Portuaria; y Antonio Deudero, teniente de alcalde de Movilidad del Ayuntamiento de Palma. Modera: D. Vicente Gil, subdirector de OKDIARIO.

17:10 h | Intervención de D.ª Manuela Cañadas, portavoz de Vox en el Parlamento de las Islas Baleares, con la ponencia La política en la era digital: liderazgo, influencia y conexión con la ciudadanía.

17:25 h | Mesa redonda: Menos coches, más isla: el futuro de la movilidad en Baleares. Participan D. Fernando Rubio, conseller de Territorio, Movilidad e Infraestructuras del Consell de Mallorca; D. Mariano Juan, vicepresidente primero y responsable del área de Movilidad del Consell d’Eivissa; y D.ª Verónica Castelló, vicepresidenta del Consell de Formentera. Modera: D. Julio Bastida, director de OKBALEARES.

17:55 h | Espacio exclusivo

Fundación Turismo Responsable de Mallorca

18:05 h | Mesa redonda: Vivienda en Baleares: precios, acceso y conflicto social. Participan D. Daniel Arenas, presidente de ABINI; D. Luis Ramis

Gerente de Rustic House; D. Óscar Fidalgo, concejal de Vivienda y Urbanismo del Ayuntamiento de Palma; y D.ª Alejandra Marqués, vicepresidenta de PROINBA. Modera: D. Vicente Gil, subdirector de OKDIARIO

18:35 h | Mesa redonda: Comercio en Baleares: entre el turismo y la supervivencia del negocio local. Intervienen D.ª Joana Manresa, presidenta de AFEDECO; D. Mateu Llompart, presidente de la CBC; y D.ª María Antonia Sansó, directora general de Comercio del Govern de les Illes Balears. Modera: D. Tomàs Ibarz, jefe Sección Política OKBALEARES.

19:00 h | Fin del acto a cargo de D. Jaime Martínez, alcalde de Palma.

19:30 h | Inicio del coloquio entre D. Iker Jiménez, D.ª Carmen Porter, presentadores de Horizonte, y D. Eduardo Inda, director de OKDIARIO.