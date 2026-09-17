OKBALEARES te invita al coloquio con Iker Jiménez, Carmen Porter y Eduardo Inda en Palma: consigue tus invitaciones

Los lectores y ciudadanos que quieran asistir al coloquio organizado por OKBALEARES con motivo de su quinto aniversario ya pueden recoger sus invitaciones. El encuentro se celebrará el próximo 9 de octubre, a las 19.30 horas, en el Palacio de Congresos de Palma, y contará con la participación de Iker Jiménez, Carmen Porter y Eduardo Inda.

Las invitaciones son gratuitas y pueden recogerse de lunes a viernes, de 9.00 a 18.00 horas, en la sede de OKBALEARES, situada en la calle Parellades, 12, primer piso, despacho 15.

El acto se plantea como una conversación sobre la actualidad, con especial atención a los principales asuntos de la política nacional y autonómica. Eduardo Inda, director de OKDIARIO, compartirá escenario con Iker Jiménez y Carmen Porter en un formato centrado en el análisis de los acontecimientos que están marcando la agenda informativa.

Iker Jiménez y Carmen Porter

Iker Jiménez y Carmen Porter son dos de los rostros habituales de la televisión y la comunicación en España. Ambos presentan Horizonte, programa dedicado a la actualidad y al análisis de diferentes acontecimientos de interés nacional e internacional.

Su participación permitirá abordar algunas de las cuestiones que forman parte de la actualidad española desde distintas perspectivas. A ellos se sumará nuestro director nacional Eduardo Inda. El encuentro tendrá lugar en Palma y permitirá al público asistir en directo a una conversación entre los tres comunicadores, que repasarán algunos de los asuntos que están protagonizando el debate público.

Cinco años de OKBALEARES

El coloquio se enmarca en los actos del V aniversario de OKBALEARES, que cumple cinco años desde su nacimiento. Durante este periodo, la cabecera ha desarrollado su actividad informativa en las diferentes islas y ha incrementado su audiencia. Según los datos difundidos por el propio medio, OKBALEARES se ha situado como la segunda cabecera digital de Baleares en términos de audiencia, después de superar durante el mes de agosto a varios periódicos históricos del archipiélago, entre ellos Diario de Mallorca y Periódico de Ibiza y Menorca.

El aniversario coincide así con una cita abierta al público que tendrá como eje la actualidad y que reunirá en Palma a tres profesionales vinculados al ámbito de la comunicación.

Para asistir al coloquio será necesario disponer de invitación, que puede recogerse gratuitamente en la sede de OKBALEARES. El encuentro tendrá lugar el 9 de octubre a las 19.30 horas en el Palacio de Congresos de Palma.

La recogida de invitaciones se realiza de lunes a viernes, entre las 9.00 y las 18.00 horas, en la calle Parellades, 12, primer piso, despacho 15.