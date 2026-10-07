Estrella Morente ha decidido romper su silencio. La artista ha publicado un extenso comunicado en su perfil de Instagram para aclarar la polémica surgida a raíz de sus declaraciones sobre La bola negra, la película de Los Javis. Sus palabras llegan después de que las responsables del casting del filme desmintieran que la cantaora hubiera realizado una prueba para interpretar al personaje que finalmente encarna Penélope Cruz.

Todo comenzó cuando Morente explicó durante una entrevista que había hecho un casting para la película y que, por motivos profesionales, finalmente no pudo participar. Sus declaraciones dieron a entender que había sido considerada para el papel de Penélope Cruz, algo que posteriormente fue desmentido por las directoras de casting, quienes aclararon que la artista había optado por otro personaje.

Ahora, tras el revuelo generado, la cantante ha querido explicar lo sucedido y mostrar su malestar por las interpretaciones de sus palabras.

El comunicado de Estrella Morente

En su publicación, Morente explica que se encuentra inmersa en los preparativos de su próxima gira, que comienza el 25 de octubre en el Cartuja Center de Sevilla. Fue precisamente durante una rueda de prensa cuando surgieron las preguntas sobre su posible participación en la película.

La artista recuerda que llegó a realizar una prueba, pero insiste en que nunca tuvo acceso al contenido completo del filme. «Desde el principio la historia me conmovió, me emocioné mucho con el guion o frases de la intervención que tenía que ejecutar», explica, antes de aclarar que se trataba de «una prueba» y que sabía que su participación sería una colaboración dentro de la película.

Morente también reconoce que todavía no ha tenido oportunidad de ver La bola negra y que las personas que sí la habían visto le hablaron de un personaje relacionado con el mundo del espectáculo, interpretado por Penélope Cruz. «No sé por qué razón lo relacioné de manera natural sin ninguna otra intención», asegura.

La cantante añade que los propios profesionales que la convocaron al casting han confirmado que realizó una prueba, aunque no para el personaje que ella había entendido. «No comprendo este revuelo, ya que yo solo tengo palabras de admiración y de agradecimiento hacia todo lo que se haga para engrandecer la figura de mi venerado Federico», señala en referencia a Federico García Lorca.

Su mensaje a Penélope Cruz

Uno de los aspectos más destacados del comunicado es el cariño que Estrella Morente expresa hacia Penélope Cruz, dejando claro que nunca ha pretendido generar ningún tipo de enfrentamiento con la actriz. «Quiero manifestar mi profundo respeto y mi cariño hacia alguien a quien quiero mucho, que es mi admirada Penélope, un pedazo de actriz, una española universal a la que me siento muy unida por muchas razones», escribe.

La artista también lamenta el tiempo dedicado a una polémica que considera innecesaria y denuncia que algunas personas hayan aprovechado sus declaraciones para criticarla. «Espero haber aclarado las dudas y siento el tiempo perdido de los que se han dedicado una vez más a difamarme y entretenerse buscando donde no hay», expresa.

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Morente concluye su mensaje haciendo una reflexión sobre la repercusión de sus palabras y la necesidad de actuar con prudencia. «Me hago responsable de lo que me corresponde y aprendo cada día», afirma, antes de lanzar un llamamiento a la sociedad para reflexionar sobre cómo empleamos nuestro tiempo. «Yo lo empleo en trabajar, amar a mi familia y respetar lo que hago cada día más, no me interesa otra cosa», sentencia.

Con este comunicado, Estrella Morente trata de cerrar la controversia después de que las directoras de casting de La bola negra aclararan públicamente lo sucedido. La cantante mantiene que realizó una prueba para la película, pero reconoce que pudo relacionar equivocadamente el personaje con el interpretado por Penélope Cruz.

Lejos de alimentar una rivalidad, Morente ha querido dejar claro su respeto tanto por la actriz como por Los Javis y por una película inspirada en el universo de Federico García Lorca.