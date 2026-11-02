Tere vive sola en una aldea de Asturias desde 1991 y cultiva sus propios alimentos: «No estoy sola en absoluto, sobre todo porque tendría la opción de vivir en otro lugar»

Tere es una mujer que es la única habitante de un pueblo abandonado de Asturias. Álvaro, del canal de YouTube @hilux_aventur, ha hecho un reportaje sobre esta ciudadana ejemplar que se abastece con las verduras que trabaja durante todo el año, que después hace en conserva con una profesionalidad ejemplar. Consulta en este artículo todo lo que debe saber sobre esta asturiana que se ha hecho viral por su forma de vida.

La protagonista de esta historia es Tere, una mujer de mediana edad que es la única persona que vive en un pueblo abandonado en Asturias. Y además lo ha hecho por decisión propia. En una entrevista concedida al canal de YouTube @hilux_aventura, Tere confiesa que vive en el pueblo desde que tenía tres años y que se crió con sus tíos y abuela en esta casa hasta que abandonaron el pueblo en 1991.

«Marcharon de aquí y no volvieron más. Y pensé muchas veces el porqué de esta situación, pero no lo entiendo. Porque tampoco se fueron muy lejos de aquí», cuenta sobre la decisión de marcharse del pueblo de sus familiares. Ahora, ella es la única persona que habita en un pueblo presidido por la casa que un día fue de sus abuelos y en la que tiene una huerta con la que se abastece de vegetales durante la época.

Tere, la única habitante en un pueblo de Asturias

«Mucha gente me dice que si estoy loca por estar viviendo aquí en este pueblo abandonado, que no quedan más casas que la mía, pero a mí me da una satisfacción tan sumamente grande estar aquí, en la casa que trabajaron, que hicieron mis abuelos, en la tierra, en el prado que aquí tuvieron mis abuelos, mis bisabuelos», dice durante la entrevista Tere, que también deja claro que «esto no hay dinero que lo pague».

«Siento mucha pena. Satisfacción, por un lado, porque gracias a mí, el pueblo todavía tiene un poco de vida. Pero mucha pena y, sobre todo, siento demasiada pena cuando pienso que el día que yo no esté, no sé qué va a ser de esto», apunta sobre el hecho de ser la única habitante de un pueblo abandonado en el corazón de Asturias.

Tere también cuenta en la entrevista cuál es uno de sus hábitos en la huerta, que consiste en cuidar las verduras durante la temporada para después hacerlas en conserva. Para ello, sigue la receta típica de la salmuera para que se conserven bien durante un año, incluso. «Agua y sal. Por un litro de agua, una cucharada sopera de sal», dice sobre los principales ingredientes. «Es muy importante querer hacerlo porque esto lleva tiempo», afirma sobre el proceso.

Además de explicar el método para hacer las verduras en conserva, Tere también pone encima de la mesa de sus invitados unas buenas fabes típicas de la zona y también un arroz con leche que degustan todos los comensales en la única casa habitada de un pueblo de Asturias en el que solo vive Tere.