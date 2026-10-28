Mientras los pisos no paran de subir, esta casa en plena naturaleza de Asturias cuesta solo 57.000 euros: reformada y lista para entrar a vivir

España está en máximos históricos con el precio de la vivienda, pero en algunos puntos de la península se pueden encontrar algunos chollos. El último ha sido publicado en Asturias, donde se vende una casa de 60 metros cuadrados en la localidad de Corvera (Avilés) por 57.000 euros. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la casa que ha sido puesta a la venta por un módico precio en una localidad de la Comunidad Autónoma de Asturias.

El problema de la vivienda puede poner fin al Gobierno de Pedro Sánchez después de ocho años de políticas intervencionistas que han provocado una gran incertidumbre entre los propietarios. Esto se ha traducido en una falta de oferta que ha elevado los precios hasta máximos históricos de 2.930 euros/m², tras protagonizar un incremento del 11,8% en el último año. Por ello, a día de hoy, jóvenes y no tan jóvenes tienen ‘imposible’ acceder a una primera vivienda en las grandes ciudades e incluso tienen que hacer ejercicios de ingeniería financiera para poder alquilar en una zona céntrica en una gran ciudad.

Esto ha llevado a cientos de personas a las calles de toda España y Pedro Sánchez intentó subirse a la ola e intentar ganar unos votos sacando a votación dos decretos ley que fueron rechazados por la oposición. Tras la negativa del Congreso, el presidente del Gobierno disolvió a las Cortes para que estas normas puedan ser aprobadas a través de la Diputación Permanente antes de las elecciones que se celebrarán el próximo 29 de noviembre.

La casa en venta en Asturias por 57.000 euros

En España es difícil encontrar oportunidades de viviendas a un módico precio, pero en ocasiones las hay. Este es el caso de la página @creandounsueldo, que ha puesto a la venta una casa de 60 metros cuadrados por 57.000 euros.

«Buenos días, inversores. ¡Volvemos con otro chollo! Vivienda reformada de 60 m² en Corvera de Asturias, lista para alquilar desde el primer día, en zona tranquila y muy bien comunicada», informa esta inmobiliaria en una publicación realizada en sus canales oficiales, donde informa de que el edificio tiene una «fachada recientemente rehabilitada y alta eficiencia energética, lo que reduce gastos y mantenimiento futuro». También se incluye un gasto de comunidad muy bajo y la opción de garaje.

Esta casa a la venta por 57.000 euros está situada en la localidad de Covera, situada en Avilés. Esta es la información que ha publicado la empresa sobre la vivienda:

Dirección: Calle Pedro II Rodríguez de León en Corvera.

Calle Pedro II Rodríguez de León en Corvera. Precio de compra: 57.000 euros.

57.000 euros. Honorarios: 4.000 € + IVA.

4.000 € + IVA. Puesta a punto: 1.500 euros (lavado de cara).