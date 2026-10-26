Así defiende Redondo que «la vivienda no es un bien de mercado»: «No teníamos otra opción»

Iván Redondo ha defendido en televisión la compra de su piso de la Seguridad Social en el barrio de Salamanca de Madrid con dos argumentos: que para él una casa «no es un bien de mercado», sino su «hogar», y que comprarla fue una salida obligada porque «tampoco teníamos otra opción».

Los registros de la propiedad cuentan otra historia. Cuando firmó esa compra, en septiembre de 2025, el ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez ya era propietario de otras cuatro viviendas en Gipuzkoa, y hoy acumula 1.597.000 euros en préstamos hipotecarios.

Redondo ha hecho estas declaraciones en una entrevista televisiva emitida el pasado martes en Trece. Allí se ha presentado como un inquilino de toda la vida: «Esa es mi casa desde hace más de 20 años de alquiler, como toda mi generación, siempre de alquiler».

Su relato ha arrancado con una carta de la Seguridad Social. Según ha explicado, el mensaje fue que se iba a «enajenar este patrimonio» y que, a partir de ahí, «o compráis u os vais».

La decisión, ha asegurado, no fue fácil: «Nosotros decidimos hipotecarnos como cualquiera porque es que tampoco teníamos otra opción». Y ha subrayado el esfuerzo: «Es un dineral», hasta el punto de que terminarán de pagarlo «a los 74 años».

Su argumento central ha sido sentimental, citando a su perro fallecido, a su mujer y los primeros pasos de su hija en esa casa. «Yo os digo lo que para mí es una casa, para mí no es un bien de mercado. Para mí es mi hogar», ha afirmado, antes de denunciar que con la publicación de la información «se ha atentado contra nuestro hogar».

Patrimonio de Redondo

Las notas del Registro de la Propiedad plantean una cuestión difícil de resolver: el hombre para quien la vivienda no es un bien de mercado ha pasado por él cinco veces en cuatro años. Acumula patrimonio teniendo en cuenta que no puede tener cinco hogares en los que viva por igual.

La primera compra se ha producido el 30 de agosto de 2021, mes y medio después de dejar la Moncloa: un ático en San Sebastián, financiado con una hipoteca de 328.000 euros.

Le han seguido un piso de 61 metros cuadrados en Errentería, en octubre de 2023, y otro de 61,50 metros en la misma localidad, en enero de 2025. Ninguno de los dos tiene hipoteca inscrita.

La operación de mayor calado ha sido la de agosto de 2024. Redondo y su mujer, Sandra Rudy, han comprado al 50% un piso de 112,12 metros cuadrados útiles en pleno centro de San Sebastián, con garaje. El banco les ha prestado 500.000 euros, con una tasación de 1.203.135,52 euros.

Es decir, cuando la Seguridad Social le planteó comprar o irse, Redondo sí tenía donde vivir: era dueño de un pisazo de más de cien metros que el banco valoraba por encima del precio de su vivienda madrileña.

La quinta compra ha sido la de Diego de León: 161 metros cuadrados (147 metros útiles) por 1.120.921 euros, con una hipoteca de 769.000 euros.

Pisos en Gipuzkoa

El contraste se agrava por el lugar donde vivía Redondo mientras compraba. Según ha publicado El Mundo con documentos estatales, ha sido inquilino del piso de León, de la Seguridad Social desde 2011, con un contrato firmado a través de la Sociedad Pública del Alquiler creada por el Gobierno de Zapatero.

El alquiler era de 975 euros mensuales en 2011 y 1.147 euros en 2025, alrededor de la mitad del precio de mercado en el barrio. Durante esos años, Redondo ha seguido en el alquiler público de Madrid mientras sumaba pisos en San Sebastián y Errenteria.

Tampoco es la primera vez que expone esta idea. Según El Mundo, Redondo, tertuliano habitual en televisiones y radio, ha asegurado allí que nunca ha entendido «la vivienda como un bien».

La compra de Diego de León fue legal, a diferencia de lo que Redondo dice que OKDIARIO alega. La cuestión es que tuvo la suerte de tener una tasación muy beneficiosa por parte de la Seguridad Social que controla el PSOE y su ex jefe Pedro Sánchez desde el Gobierno de España.

Redondo insiste en su defensa: «Para mí una casa no es un bien de mercado». Puede que tenga razón y que ninguna de sus cinco viviendas lo sea. Pero, a juzgar por sus escrituras, conoce el mercado mejor que la mayoría de sus compradores.