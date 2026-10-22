Redondo vivió 14 años en el mismo piso de alquiler social un 50% más barato que el precio de mercado

Iván Redondo, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez, ha vivido al menos entre 2011 y 2025 como inquilino de la Seguridad Social en el piso de la calle Diego de León que compró sin subasta en septiembre de 2025, como adelantó OKDIARIO a un precio muy inferior al mercado.

Además, según ha publicado este martes El Mundo a partir de documentos de la propia Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), Redondo ha pagado durante estos años un alquiler en torno a la mitad del precio de mercado. Esa situación ha incluido los tres años en los que era el hombre más poderoso de la Moncloa después de Sánchez.

Redondo pagaba una renta de 975 euros mensuales en 2011 y 1.147 euros en 2025. Sin embargo, el mercado de la zona pedía unos 1.400 euros al principio y unos 3.250 al final.

Con esas cifras, El Mundo ha estimado que la diferencia acumulada en el alquiler roza los 200.000 euros a favor de Redondo.

La vivienda, en el lujoso barrio de Salamanca –uno de los más privilegiados de toda España–, tiene 161 metros cuadrados (147 metros útiles). Redondo y su mujer, Sandra Rudy, la han comprado al 50% el 16 de septiembre de 2025.

La TGSS ha registrado ese día una venta por adjudicación directa de 1.120.921 euros, la única de 2025 en el edificio. La compra se ha financiado con una hipoteca de 769.000 euros a 30 años con el Banco Sabadell.

Alquiler social para Redondo

Redondo arrendó el piso en septiembre de 2011, con una renta un 25% inferior a la de mercado. En aquel momento, la vivienda la gestionaba la Sociedad Pública del Alquiler (SPA), creada en 2005 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Para acceder a ese inquilinato, según la documentación de la época que cita el diario, el solicitante debía ganar aproximadamente menos de 40.000 euros. El periódico precisa que no consta en qué circunstancias se adjudicó el contrato.

El Registro Mercantil plantea una incógnita adicional. La primera sociedad de Redondo, Erre Consultores, ya fijó su domicilio en ese piso en 2009, dos años antes de la fecha de alquiler que figura en la Seguridad Social.

Ese desfase encaja con otros testimonios. La biografía Moncloa, del periodista Toni Bolaño, describe que primero llegó Sandra Rudy y después él se incorporó. Vecinos del edificio consultados por este periódico recuerdan que la pareja empezó a vivir ahí en 2005 aproximadamente.

Sobre la venta de 2025, los mismos vecinos han sido más críticos: a su juicio, el piso se lo han vendido a Redondo «por ser quien es».

La historia del inmueble arranca mucho antes. La Mutualidad de Accidentes de Mar y Trabajo, después Instituto Social de la Marina, compró el edificio completo el 29 de mayo de 1946, según ha confirmado la TGSS. En 1997 pasó a la Tesorería.

En 2005, el piso pasó a la SPA dentro de un paquete de unos 200 inmuebles de la Seguridad Social. La sociedad prometía «alquileres asequibles a la ciudadanía», pero tuvo un impacto escaso y el PP la desmanteló en 2012, con la llegada de Mariano Rajoy.

Fuentes de la Seguridad Social de aquel primer Gobierno del PP han descrito al diario un sistema de alquileres directos poco transparente, en el que se habían producido abusos «dando pisos a dedo». Esas mismas fuentes han admitido que encontraron casos de personas que pagaban por una vivienda sin un contrato que lo respaldara.

Disuelta la SPA, las viviendas volvieron a la TGSS. En 2025, con el Plan de Optimización del Patrimonio de la Seguridad Social, la Tesorería ha impulsado su venta.

Según su informe, 38 inmuebles del edificio se han vendido por adjudicación directa, «la mayoría en favor de sus inquilinos, por tener reconocido un derecho de adquisición preferente».

Aquellas ventas, es decir, la descapitalización del patrimonio público, han tenido la fuerte oposición del Sindicato de Inquilinas, porque en ocasiones implicaban desahucios. Después, el Ministerio de Inclusión ha frenado las ventas y ha traspasado las viviendas a Casa 47, la nueva empresa pública de alquiler del Gobierno de Sánchez. Entre tanto, Redondo ya había formalizado su compra.

Precampaña

El contraste ha llegado en plena precampaña. Redondo, habitual de varios programas de televisión y radio, ha defendido allí las posiciones del Gobierno en materia de vivienda y ha asegurado que nunca ha entendido «la vivienda como un bien».

Sus ingresos públicos fueron de unos 110.000 euros anuales como director del Gabinete de la Presidencia entre junio de 2018 y julio de 2021, y cerca de 70.000 en la Junta de Extremadura entre 2012 y 2015.

El edificio guarda otra coincidencia. Dos plantas por encima de Redondo ha vivido Julio Martínez, socio de Zapatero e imputado en el caso Plus Ultra, en otro piso que fue de la TGSS y que se vendió en 2022 a una particular.

El asesor que entró en Diego de León cuando el alquiler público se prometía «asequible» ha salido de esa etapa como propietario. Queda por saber cuántos de aquellos 200 pisos de Zapatero tuvieron un inquilino con su suerte y su agenda.