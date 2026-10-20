La polémica adjudicación directa de un inmueble de la Tesorería de la Seguridad Social a Iván Redondo, ex jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, por un precio considerablemente inferior al de mercado —1.120.000 euros por un piso de 161 metros (147 útiles) en la mejor zona de Diego de León, una de las más caras de Madrid— se entiende de forma más sencilla si se compara el inmueble con otro, en el mismo edificio, que sí fue sacado a subasta por la Seguridad Social en las mismas fechas. Un piso de 109 metros construidos (96 útiles), considerablemente más pequeño, fue adjudicado por más de un millón y medio de euros. O sea, que el de Iván Redondo, con una superficie mucho mayor, se adjudicó de forma directa por 400.000 euros menos que el que salió a subasta, lo que revela hasta qué punto la Tesorería de la Seguridad Social le hizo al ex jefe de Gabinete de Pedro Sánchez un auténtico regalo.

Dicho de otro modo: con el precio por metro cuadrado que se pagó en subasta, el piso de Iván Redondo debería haber costado más de dos millones de euros, el doble del precio que fijó la Tesorería de la Seguridad Social, que a estas horas aún no ha dado explicaciones. En suma, que el Gobierno de Sánchez le hizo un descuento a Iván Redondo de aproximadamente un millón de euros, la mitad de lo que debería haber costado el piso, si establecemos como criterio comparativo el precio en subasta que alcanzó el inmueble más pequeño y que está situado en el mismo edificio. Un chollo de los que ya no abundan en un momento en el que, además, la zona en cuestión —Diego de León— registraba en el momento de la venta en 2025 un sustancial incremento de precios. Esta es la historia: el pelotazo del pelota más entregado al sanchismo fue espectacular. Vamos, que ya lo quisieran los fondos buitre.