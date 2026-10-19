El Gobierno vendió a Iván Redondo un piso público en el barrio de Salamanca por casi 500.000 € menos de su valor en 2025

La Tesorería General de la Seguridad Social vendió a Iván Redondo, ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez, y a su mujer un exclusivo piso de 147 metros cuadrados en la calle Diego de León, en pleno barrio de Salamanca. El matrimonio pagó 1.120.921 euros, lo que equivale a 7.625 euros el metro cuadrado. En la zona, el metro cuadrado está valorado en más de 10.800 euros, según el portal inmobiliario Idealista. A precio de mercado, la vivienda habría costado alrededor de 1.587.600 euros. Redondo se ahorró así cerca de medio millón de euros, en concreto 466.679, y pagó casi un 30% menos que cualquier comprador en el barrio.

La compraventa se firmó ante notario el 16 de septiembre de 2025, según la documentación registral y oficial de la Seguridad Social a la que ha tenido acceso OKDIARIO. Para financiarla, Redondo suscribió una hipoteca de 769.000 euros a 30 años con un banco catalán.

Los pisos que se venden hoy en la zona dan la medida de la operación. En la esquina de Diego de León con Castelló se anuncia un piso reformado de 225 metros por 2,89 millones, a 12.844 euros el metro cuadrado. Algo más abajo, en Castelló a la altura de Juan Bravo, otro de 183 metros sale por 1,795 millones, a 9.809 euros el metro. Incluso el más barato de los dos supera en casi 2.200 euros por metro cuadrado lo que pagó Redondo.

De la Marina al gurú de Sánchez

El edificio pertenecía íntegramente a la Seguridad Social desde 1946, cuando lo compró la Mutualidad de Accidentes de Mar y Trabajo, después integrada en el Instituto Social de la Marina. En 1986 se dividió horizontalmente en viviendas, locales y trasteros.

Redondo llegó al piso como inquilino. Según relata uno de los libros escritos sobre él, en 2005 se convirtió en «okupa» del alquiler que había conseguido su entonces novia, hoy su mujer y madre de su hija. Con el tiempo pasó a ser el titular del contrato. Esa condición de arrendatario es la que le ha permitido comprar sin subasta.

La Seguridad Social incluyó el inmueble en su Plan de Optimización del Patrimonio en 2005, aunque entonces no llegó a venderlo. Redondo ejerció su derecho de adquisición preferente como inquilino, que reconoce la Ley de Arrendamientos Urbanos y que se concreta en dos mecanismos. El derecho de tanteo permite al arrendatario comprar el piso antes que nadie al precio fijado para su venta. El de retracto le faculta para quedarse la vivienda si el propietario la vende a un tercero sin notificárselo, igualando el precio pagado.

Informe interno de la Seguridad Social sobre el edificio de Iván Redondo. Demuestra que se hizo la adjudicación directa al ex jefe de gabinete de Sánchez de forma excepcional, sin subasta desde el plan que se hizo en 2005. (Clic para ampliar)

La ley daba a Redondo prioridad para comprar, pero no explica el precio. El tanteo permite adquirir al importe que fije el propietario; no lo establece. Y en este caso, la Seguridad Social lo situó casi un 30% por debajo del mercado.

Piso público en Salamanca

La nota simple del Registro de la Propiedad acredita que tanto Iván Redondo como su mujer ostentan, respectivamente el «50% de pleno dominio» del inmueble, «adquirido por título de compra con carácter privativo», en virtud de escritura pública autorizada el 16 de septiembre de 2025 e inscrita el 7 de octubre de ese mismo año.

Nota simple de la vivienda emitida por el Registro de la Propiedad que prueba que la compraventa se realizó a Redondo y su mujer el 16 de septiembre de 2025. (Clic para ampliar)

La hipoteca, formalizada ese mismo día ante notario, es por un principal de 769.000 euros con un plazo de 30 años que finaliza el 30 de septiembre de 2055. Redondo tendrá 74 años cuando liquide la deuda.