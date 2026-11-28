Rusia ha localizado en el Territorio de Krasnoyarsk el yacimiento de cobre y níquel de Dalneye, cuyas reservas estimadas alcanzan las 169.600 toneladas de níquel y las 250.000 de cobre. A esas cifras se suman más de 8.000 toneladas de cobalto, además de oro, plata y metales del grupo del platino, y un valor que, a precios de mercado, superaría los 12.000 millones de euros según un cálculo aproximado.

El descubrimiento figura entre los 250 yacimientos de materias primas estratégicas hallados en el país durante 2026, según informó el Ministerio de Recursos Naturales y Medio Ambiente de Rusia. De ellos, 239 son depósitos de minerales sólidos, más del 95 % del total, y 11 de hidrocarburos. Su titular, Alexander Kozlov, avanza que las prospecciones seguirán.

¿Qué reservas tiene el yacimiento de Dalneye en Krasnoyarsk?

Además de las 169.600 toneladas de níquel y las 250.000 de cobre, el ministerio calcula que Dalneye alberga más de 8.000 toneladas de cobalto, 242 toneladas de metales del grupo del platino, 9,5 toneladas de oro y casi 67 toneladas de plata. Se trata de un depósito de mineral de cobre y níquel situado en la región siberiana de Krasnoyarsk.

El departamento lo describe como otro de los grandes hallazgos del año. El mayor, en cambio, es el de Morozova, un yacimiento de oro del Territorio de Transbaikalia, con unas 37 toneladas de oro y 13,6 de plata.

Las cifras oficiales son estimaciones de reservas, no de producción, y no incluyen ninguna valoración económica. Según un cálculo aproximado con las cotizaciones de finales de noviembre, los metales que se calcula que contiene Dalneye valdrían entre 12.400 y 15.300 millones de euros.

Los platinoides suponen más de la mitad de esa cantidad, y como no se precisa qué parte es platino y cuál paladio, el margen es amplio. Sin ellos, el valor rondaría los 6.500 millones.

Es un valor bruto, que no resta el coste de extraer y procesar el metal, de modo que lo que se podría ganar realmente sería bastante menor.

Los otros grandes descubrimientos minerales de Rusia

El ministerio destaca también Rassokhinskoye, un depósito de plomo y zinc en el propio Territorio de Krasnoyarsk, con más de 145.000 toneladas de zinc, más de 36.000 de plomo, 5,3 de plata y 226 de cadmio.

En la región de Múrmansk se ha descubierto Gora Yuzhnaya, formado por menas de apatito pobres en hierro. Sus reservas se estiman en 1,1 millones de toneladas de apatito, 20,5 millones de mineral de hierro y casi 12.000 toneladas de circonio.

En hidrocarburos sobresale el campo de gas condensado Nikolai Grigoryev, en el Distrito Autónomo de Yamalo-Nenets, con unas reservas de gas natural de 50.200 millones de metros cúbicos. El campo de petróleo y gas condensado de Pugachyovskoye, en la región de Oremburgo, con 5.400 millones de metros cúbicos, ya consta en el registro estatal de reservas minerales.

¿Seguirá Rusia descubriendo yacimientos en los próximos años?

Todo apunta a que sí. Según el ministerio, 2026 no ha sido una excepción: la base de recursos minerales del país crece cada año entre 200 y 300 yacimientos nuevos, y una parte importante de las reservas se incorporará al balance estatal a finales de diciembre.

Kozlov asegura que habrá más hallazgos en 2027. El Estado realiza una amplia labor preparatoria y trabaja en prospecciones de minerales sólidos en 37 zonas del Lejano Oriente y Siberia, donde se buscan uranio, wolframio, plomo, zinc, diamantes, oro y carbón. La exploración de hidrocarburos ya se desarrolla en diez áreas, y en 2028 se sumarán otras cinco.