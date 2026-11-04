Hace casi 3000 años los artesanos escandinavos importaban cobre europeo para fabricar sus piezas: un estudio sugiere que ese metal podría venir de una mina situada en un pequeño pueblo extremeño

Un estudio publicado en la revista científica Antiquity sugiere que parte del cobre con el que los artesanos de Escandinavia fabricaban sus piezas de bronce podría proceder de una mina de Extremadura. Se trata de Las Minillas, un yacimiento situado al sur de Granja de Torrehermosa, en la provincia de Badajoz.

Las excavaciones demostraron que la mina estuvo activa entre el 1300 y el 800 o 700 a. C., es decir, hace entre 3300 y 2700 años. Los autores la identifican como la mayor mina de cobre del Bronce Final fechada con seguridad y excavada hasta ahora en la península ibérica.

¿Cómo llegó el cobre de Extremadura a Escandinavia?

Para rastrear el origen del metal, el equipo comparó las escorias, las gotas de cobre y los minerales de Las Minillas con más de 300 objetos de bronce del Bronce Final hallados en yacimientos de Escandinavia. En total, 11 piezas resultaron compatibles con el cobre extremeño en su composición química y en sus isótopos de plomo.

Esa técnica, combinada con el análisis químico, permite conocer el origen geográfico del cobre. Durante la fundición, la plata y el antimonio del mineral se quedan en el metal. Los bronces escandinavos muestran un rango de esos dos elementos parecido al de las muestras extremeñas.

Siete de esas piezas pertenecen al periodo V de la Edad del Bronce nórdica (entre el 900 y el 700 a. C.), una etapa que coincide con la última fase documentada de explotación de la mina. Otras dos, del periodo VI (entre el 700 y el 500 a. C.), son posteriores.

Los minerales de Las Minillas se distinguen, además, de los de las minas de los Alpes italianos, otra gran fuente de cobre de la época. Según los autores, algunas piezas del Bronce Final halladas en Gran Bretaña, Polonia, España y Portugal también son compatibles con el cobre extremeño, aunque esas comparaciones son todavía preliminares.

La mina de Extremadura, la mayor del Bronce Final excavada en la península ibérica

Las Minillas es un afloramiento de mineral de cobre de unos 300 metros de largo. Los mineros de la Edad del Bronce excavaron zanjas a lo largo de la veta, de entre 2 y 4 metros de ancho y entre 7 y 16,5 metros de profundidad, según las perforaciones geotécnicas.

Los restos de carbón en el fondo de una de esas zanjas apuntan a que los mineros usaban el fuego para agrietar la roca. El equipo documentó también 892 herramientas de piedra, entre ellas 735 martillos acanalados similares a los de otras minas de la Edad del Bronce.

Junto a la mina apareció una cabaña circular con agujeros de poste y hogares, que los investigadores interpretan como parte de un campamento minero estacional. Las gotas de cobre, las escorias y una estructura que podría ser un horno indican que en el lugar también se fundía el metal.

Hasta ahora, solo 11 dataciones de cinco yacimientos respaldaban la minería del Bronce Final en la península ibérica. Los trabajos en Las Minillas, iniciados en 2020, aportaron 17 nuevas dataciones por radiocarbono de ese periodo.

¿Pudo competir el cobre del sur de España con las grandes minas de Europa?

Las estimaciones de producción de Las Minillas van de un mínimo de 49 toneladas de cobre a un cálculo prudente de 197 y otro optimista de 738. La cifra queda lejos de las cerca de 23.000 toneladas del distrito austriaco de Mitterberg, pero se acerca a las de Great Orme, la mayor mina prehistórica de Gales, con entre 202 y 756 toneladas.

Sin embargo, la mina extremeña formaba parte de un paisaje de más de un centenar de minas prehistóricas del sur peninsular que pudieron explotarse en el Bronce Final. Según el estudio, si funcionaron a la vez, su producción conjunta podría haber rivalizado con la de otros grandes distritos mineros de Europa.

Great Orme entró en declive hacia el 1400 a. C., y Mitterberg, hacia el 1300 o 1200 a. C. A partir de esas fechas, las firmas químicas de los bronces del oeste y el norte de Europa empiezan a coincidir de forma constante con los yacimientos del sur de la península, mientras los Alpes italianos se mantenían como la principal fuente.

Los autores agrupan estas explotaciones bajo el nombre de Complejo Minero de Cobre del Sur de la Península Ibérica (SICMC, por sus siglas en inglés Southern Iberian Copper Mining Complex). Plantean como hipótesis que ese cobre complementó al de los Alpes, Gales y Cerdeña, y que llegó por rutas marítimas a comunidades atlánticas, nórdicas y del Mediterráneo occidental.

Juan Latorre-Ruiz, del Departamento de Arqueología de la Universidad de Durham (Reino Unido), encabeza el estudio, firmado junto a investigadores de la Universidad de Sevilla y de las universidades suecas de Gotemburgo y Lund.