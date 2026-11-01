Los arqueólogos descubren en Turquía una fortaleza de unos 3000 años con el tamaño de 17 campos de fútbol que podría ser la capital perdida de un mítico reino de la Edad de Bronce

Un arqueólogo ha identificado en el este de Turquía una fortaleza de unos 120.000 metros cuadrados, una superficie similar a la de 17 campos de fútbol. Según los expertos, el recinto podría tener unos 3000 años y pertenecer a los primeros tiempos del reino de Urartu.

Se trata de un yacimiento situado junto a la aldea de Mescidli, en la provincia de Muş. Su descubridor, el arqueólogo Melik Mirbey Ömeroğlu, cree que podría corresponder a Arzashkun, la ciudad real del rey Arame. Nadie ha logrado confirmar todavía la ubicación de esa capital perdida.

¿Cómo se descubrió la fortaleza de 3000 años en Turquía?

Según el medio turco Türkiye Today, Ömeroğlu localizó el yacimiento después de observar en imágenes de satélite unas huellas de estructuras que no encajaban con el paisaje natural. Las inspecciones posteriores sobre el terreno confirmaron que esas anomalías formaban parte de un gran asentamiento fortificado, rodeado por unos 1,4 kilómetros de murallas.

Hasta ahora, el recinto había pasado desapercibido. El portal especializado Arkeonews explica que buena parte de su arquitectura se ha derrumbado y se confunde con el relieve. Desde el suelo, los tramos aislados de muro y de piedra trabajada parecen formaciones naturales. Por eso, el trazado completo solo se hizo visible desde el aire.

Ömeroğlu bautizó el lugar como «Dev Kale», es decir, fortaleza gigante en turco. Se trata de la mayor fortaleza identificada hasta ahora en la provincia de Muş. El inventario de patrimonio cultural Kültür Envanteri ya recoge el yacimiento como castillo de Mescitli y lo atribuye a la cultura de Urartu.

Las murallas ciclópeas de la fortaleza hallada en Turquía

Las murallas combinan una mampostería ciclópea (es decir, levantada con grandes bloques de piedra) con otra de tipo poligonal. Además, sus restos alcanzan unos 2 metros de altura por el lado interior y hasta 4 metros por el exterior.

Ömeroğlu compara esa técnica con la de dos fortalezas de la Edad del Hierro temprana en la región de Van, Aşağı Anzaf y Zivistan, esta última en el distrito de Edremit. A partir de ese parecido, se estima que el recinto tiene unos 3000 años y que podría remontarse a los inicios del reino de Urartu.

Sin embargo, esa datación todavía no está confirmada. El inventario Kültür Envanteri advierte que hacen falta excavaciones e investigaciones para fijar la fecha del yacimiento y su vínculo con Urartu.

Dentro del recinto, el sector norte conserva restos arquitectónicos visibles. En el sur aparece una gran estructura circular de unos 25 metros de radio, levantada con piedras más pequeñas. Esa depresión podría haber abastecido de agua al asentamiento, aunque su función todavía no está clara.

¿Es la capital perdida del reino de Urartu?

Ömeroğlu plantea que la fortaleza podría ser Arzashkun, la ciudad real del rey Arame. Según Arkeonews, los registros asirios del siglo IX a. C. presentan a Arame como el primer rey vinculado con claridad a Urartu. El monarca no dejó inscripciones propias, de modo que su reinado se reconstruye a partir de los textos de sus enemigos.

Así, los anales del rey asirio Salmanasar III describen Arzashkun como la residencia real de Arame. Durante una campaña en el año 856 a. C., Salmanasar aseguró que sus tropas atacaron y destruyeron la ciudad antes de enfrentarse al ejército del monarca de Urartu.

La ubicación de Arzashkun sigue sin resolverse. Los especialistas han propuesto zonas alrededor del lago de Van, la localidad de Malazgirt y lugares situados más al este, hacia la cuenca del lago Urmía.

Si la hipótesis se confirma, el yacimiento podría aportar información sobre la formación temprana del reino, antes de que Tushpa (la actual Van) se convirtiera en su principal centro político bajo reyes como Sarduri I. Desde allí, Urartu extendió fortalezas, inscripciones, obras de regadío y centros administrativos por el este de Anatolia y las tierras altas de Armenia.

Además, la posición de la fortaleza encaja con la expansión hacia el oeste del reino. El recinto se sitúa en la ruta que se asocia a ese avance y cerca de la antigua red de caminos de Urartu. Kültür Envanteri también relaciona su emplazamiento con antiguas rutas comerciales.

Los próximos pasos para proteger y fechar la fortaleza de Turquía

Ömeroğlu ha solicitado al Consejo Regional de Conservación del Patrimonio Cultural de Van que registre el yacimiento y lo proteja de forma oficial como patrimonio cultural. Después, las futuras excavaciones deberán aclarar cuándo se levantó la fortaleza, cuánto tiempo estuvo en uso y si sus ocupantes tuvieron relación con los primeros gobernantes de Urartu.

Además, la cerámica, las muestras de radiocarbono y la secuencia arquitectónica podrían fijar la cronología del yacimiento de Muş. Por su parte, el hallazgo de una inscripción permitiría identificar a las personas, los gobernantes o la administración vinculados al recinto.