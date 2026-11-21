Día clave para el Real Madrid. Este sábado tienen lugar las Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria. A partir de las 9:00 horas se abre la primera convocatoria, pero no será hasta la segunda (10:00) cuando dé comienzo la cita en la que cada año Florentino Pérez toma la palabra y los socios representantes deciden el futuro del club. Uno de los asuntos principales es el que se abordará en la Extraordinaria: la ratificación de Rafa Nadal como miembro de la Junta Directiva.

Florentino Pérez toma la palabra

El presidente del Real Madrid volverá a tomar la palabra este sábado con motivo de la Asamblea más de cinco meses después. Concretamente, Florentino Pérez no comparece en público desde la noche en la que fue reelegido como máximo mandatario del club blanco, en la madrugada del 8 de junio. Este sábado deberá pronunciarse sobre diversos temas que afectan al madridismo.