Real Madrid
Asamblea del Real Madrid, en directo online: última hora de la ratificación de Rafa Nadal, noticias y decisiones de los socios en vivo
Sigue en directo las Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria del Real Madrid
Puntos sujetos a aprobación
En relación con dicho orden del día, la Junta Directiva del Real Madrid aprobó por unanimidad someter a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria las siguientes propuestas:
- Aprobar la memoria, la liquidación del presupuesto, el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias del club, así como las consolidadas con las empresas participadas del ejercicio 2025-26 formuladas por la Junta Directiva en fecha 28 de julio de 2026.
- Aprobar el presupuesto consolidado de ingresos y gastos y el proyecto de actividades para el ejercicio 2026-27 formulados por la Junta Directiva en fecha 4 de noviembre de 2026.
- Establecer para la temporada 2027-28, para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2027 y el 30 de junio de 2028, como base imponible las siguientes cuotas, que se incrementarán con el IVA correspondiente en el momento de su devengo:
Menor de 11 años: exento.
De 11 a 14 años: 53,66 euros.
Reducida: 78,33 euros.
Adulto: 156,79 euros.
Socios de 50 años de antigüedad: exento.
Este es el orden del día
Estos son los puntos que abordarán en la Asamblea Florentino Pérez y los socios representados, comprendidos en el período del 4 de octubre de 2024 al 4 de octubre de 2028:
1. Informe del presidente.
2. Examen y aprobación, en su caso, de la liquidación del presupuesto, la memoria, el balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias del club, así como las consolidadas con las empresas participadas, correspondientes al ejercicio 2025-26.
3. Examen y aprobación, en su caso, del Presupuesto Consolidado de Ingresos y Gastos y el Proyecto de Actividades para el Ejercicio 2026-27.
4. Propuesta de cuotas sociales para la temporada 2027-28.
5. Ruegos y preguntas.
¡Bienvenidos!
Buenos días a todos. Aquí comienza nuestra retransmisión en directo de las Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria del Real Madrid. Sobre la mesa, muchos temas que marcarán el futuro madridista, pero el más simbólico es la ratificación de Rafa Nadal como nuevo miembro de la Junta Directiva. ¡Arrancamos!
Día clave para el Real Madrid. Este sábado tienen lugar las Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria. A partir de las 9:00 horas se abre la primera convocatoria, pero no será hasta la segunda (10:00) cuando dé comienzo la cita en la que cada año Florentino Pérez toma la palabra y los socios representantes deciden el futuro del club. Uno de los asuntos principales es el que se abordará en la Extraordinaria: la ratificación de Rafa Nadal como miembro de la Junta Directiva.
Florentino Pérez toma la palabra
El presidente del Real Madrid volverá a tomar la palabra este sábado con motivo de la Asamblea más de cinco meses después. Concretamente, Florentino Pérez no comparece en público desde la noche en la que fue reelegido como máximo mandatario del club blanco, en la madrugada del 8 de junio. Este sábado deberá pronunciarse sobre diversos temas que afectan al madridismo.
Temas:
- Florentino Pérez
- Real Madrid
No hay quórum
No hay quórum en Valdebebas. Por tanto, la Asamblea arrancará en segunda convocatoria a las 10:00. Así se ha comunicado en el pabellón de Valdebebas, donde tendrá lugar la cita. Florentino comenzará su discurso a dicha hora.