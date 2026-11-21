Rafa Nadal será uno de los grandes protagonistas de la Asamblea del Real Madrid de este sábado 21 de noviembre. El club blanco celebra en la Ciudad Real Madrid una de las citas institucionales más importantes del año, con Florentino Pérez al frente y con un nombre propio que acaparará buena parte de las miradas. El ex tenista, uno de los grandes deportistas de la historia de España y reconocido madridista, deberá ser ratificado por los socios representantes como nuevo miembro de la Junta Directiva. Una incorporación de enorme simbolismo que se producirá en una jornada en la que también se someterán a votación las cuentas del club y el presupuesto de la presente temporada.

La cita tendrá lugar en el pabellón de baloncesto de Valdebebas y contará con dos sesiones. La Asamblea General Ordinaria comenzará a las 9:00 horas en primera convocatoria y a las 10:00 horas en segunda, si fuera necesario, que lo será. Posteriormente, se celebrará la Extraordinaria, que tendrá un único punto en el orden del día: la ratificación de Rafael Nadal Parera como miembro de la Junta Directiva, de acuerdo con el artículo 46 de los Estatutos Sociales. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad por la directiva y ahora deberá recibir el respaldo de los socios representantes.

Nadal, el gran nombre de la Asamblea

La presencia de Nadal supone mucho más que la incorporación de un nombre ilustre a la estructura institucional del Real Madrid. El ganador de 22 títulos de Grand Slam siempre ha presumido de su madridismo y ha mantenido una relación de admiración y cercanía con el club blanco. Su figura representa valores que la entidad considera propios, como la competitividad, el sacrificio, la exigencia y una ambición permanente por ganar. Virtudes que han convertido al balear en una referencia mundial del deporte y que ahora le acercan todavía más al Real Madrid.

La entrada del manacorí en la Junta Directiva supone también un movimiento de enorme repercusión institucional. Nadal ha sido durante años uno de los grandes embajadores del deporte español y su incorporación refuerza la proyección internacional del club. No se trata de un fichaje deportivo, sino de sumar a la estructura de gobierno a una personalidad cuya trayectoria y prestigio trascienden las pistas de tenis. Su nombramiento, que deberá ser ratificado este sábado, será previsiblemente uno de los momentos más destacados de la jornada.

Florentino presenta las cuentas del Real Madrid

Pero la Asamblea no girará únicamente en torno a Nadal. Florentino Pérez volverá a comparecer ante los socios representantes para hacer balance de la situación deportiva, económica e institucional del Real Madrid. El presidente abrirá la sesión ordinaria con su informe, antes de que se sometan a aprobación las cuentas correspondientes al ejercicio 2025/26 y el presupuesto de ingresos y gastos de la temporada 2026/27.

El club llega a esta cita después de cerrar el último ejercicio con 1.221 millones de euros de ingresos de explotación, un beneficio neto de 26 millones y un patrimonio neto de 624 millones. Unas cifras que reflejan la dimensión económica alcanzada por la entidad, que mantiene su apuesta por combinar la competitividad deportiva con una estructura financiera sólida. La deuda neta ordinaria, excluyendo el proyecto de remodelación del Santiago Bernabéu, se situó en nueve millones de euros al cierre de junio.

También tendrá protagonismo el futuro económico del club. El Real Madrid presenta para la temporada 2026/27 un presupuesto de 1.250,2 millones de euros, con una previsión de crecimiento especialmente relevante en los ingresos procedentes del estadio. El Santiago Bernabéu continuará siendo uno de los grandes ejes del discurso de Florentino Pérez, tanto por su capacidad para generar nuevos recursos como por los retos que todavía plantea su explotación comercial.

La sesión ordinaria incluirá, además, la propuesta de cuotas sociales para la temporada 2027/28 y finalizará con el turno de ruegos y preguntas, en el que los socios representantes podrán trasladar sus inquietudes a la Junta Directiva.

Será, por tanto, una Asamblea con muchos asuntos sobre la mesa. Las cuentas, el Bernabéu y los planes de futuro ocuparán buena parte de la jornada, pero todas las miradas estarán puestas en Rafa Nadal. El madridista que conquistó el mundo del tenis está a un paso de incorporarse oficialmente a la Junta Directiva del Real Madrid. Un nuevo capítulo para una leyenda del deporte español que siempre ha llevado el madridismo por bandera.