El Real Murcia desactivó al Castilla con un juego muy superior y dos goles en el primer tiempo que sentenciaron el partido. El conjunto madridista se quedó sin respuesta durante todo el encuentro y pierde su segundo partido como local esta temporada. Los de Julián López de Lerma pierden la oportunidad de asaltar el playoff ante uno de los equipos llamados a ascender de categoría.

Queda demostrado en esta Primera Federación cuáles son los equipos llamados a ascender y cuáles no. El Real Murcia lo demostró ante el Castilla. Fue muy superior en el primer tiempo y en la segunda parte le bastó con una defensa sólida. Apenas sufrió.

El Castilla buscaba mantener la racha

Julián López de Lerma repitió el once que ganó en Tarragona, dándole continuidad a la buena versión que ofreció el equipo en tierras catalanas la semana pasada. Jugó Mestre en portería, Fortea, Joan, Mario y Aguado en defensa, Cestero, Sergio y Pol en el centro del campo, y arriba Yáñez, Leiva y Carvajal.

Con una racha importante de tres partidos sin conocer la derrota, el primer filial madridista recibía al Real Murcia en un duelo de mucha exigencia y con la oportunidad de abordar los playoffs de ascenso.

La primera parte del Castilla estuvo muy alejada de su nivel habitual en casa, maniatado sobre todo por el control de partido que ejerció un muy bien Real Murcia. El equipo visitante mostró más experiencia sobre el verde y más ganas de ganar el partido desde el primer minuto.

El Real Murcia se come al Castilla

Fue muy dominante el Real Murcia desde los primeros instantes de juego, sufriendo muy poco y dejando al Castilla casi sin acercarse a su área. Desde los primeros minutos, el cuadro murciano fue avisando a la portería de Mestre. Hasta que en el minuto 26 llegó el primero del partido.

Tras una buena salida de balón del Murcia desde atrás y una mala presión del Castilla, el equipo murciano se plantó en el área madridista en un dos para dos en carrera. Mario Rivas no logró despejar de primeras y David Bosilij le ganó la carrera con la pelota en los pies. Luego batió a Mestre con un golpeo perfecto. 0-1 en Valdebebas.

Apretó el Real Murcia en el tramo final del primer tiempo ante un Castilla sin respuesta y muy superado en todas las partes del campo por su rival. El segundo gol visitante llegó en el minuto 37 tras una jugada fantástica del cuadro murciano, bailando a la zaga madridista. Un juego combinativo por banda derecha hasta meter un pase de la muerte al corazón del área. 0-2. El Castilla no era capaz de levantarse y Mestre salvó incluso el tercero en otra clara ocasión justo antes del descanso.

Movió Julián el banquillo al inicio de la segunda parte dando entrada a Alexis Ciria por Pol. Un cambio ofensivo con la obligación de responder en ataque con otro jugador que podía hacer algo más de daño por dentro y sobre todo por fuera.

Comenzó a enchufarse el Castilla en el minuto 51 con dos llegadas peligrosas que le dieron algo de energía. Primero un remate lejano de Cestero que despejó la defensa murciana y luego un centro lateral que repelió nuevamente la defensa visitante.

El Castilla no tiene respuesta

No tenía el día el Castilla. Más por mérito de un eficaz Real Murcia en defensa, al equipo madridista le costaba un mundo tirar a portería en la segunda parte. Es verdad que estaba sufriendo mucho menos y que tenía más balón. También más presencia en campo rival. Pero sin ocasiones peligrosas.

Julián sacó a Mesonero y Roberto en el minuto 69 por Sergio y Yáñez. Tres minutos después, un remate alto de Leiva intentó asustar al Real Murcia con poco efecto. Pero poco más de un Castilla sin respuesta ante una sólida defensa de un equipo llamado a ascender a Segunda. Se notó la diferencia de calidad y nivel.