El Real Madrid Castilla busca este viernes el asalto a los playoffs de ascenso a Segunda con un duelo de mucha exigencia contra el Real Murcia a partir de las 21:15 horas en el Estadio Alfredo di Stéfano. El primer filial madridista acumula tres partidos sin perder con dos victorias, la última fuera de casa, y quiere aumentar esta racha con una victoria que le colocaría de lleno dentro de los puestos de privilegio.

Vuelve el Castilla a Valdebebas. Los blancos no pierden en casa desde el pasado 27 de septiembre contra el Alcorcón. Los madrileños y el Hércules, con un empate hace dos semanas, son los únicos dos clubes que han rascado algo en territorio madridista.

Con ese buen bagaje, el Real Madrid Castilla busca este viernes el asalto a unos puestos de playoffs de ascenso con los que lleva coqueteando varias semanas, pero en los que no ha terminado de entrar. Esta semana lo puede lograr.

El Castilla busca dar un paso adelante

El equipo dirigido por Julián López de Lerma es sexto clasificado en el grupo segundo de Primera Federación con 19 puntos, los mismos que el Cartagena, en puestos de playoff, y a uno del Real Murcia, el próximo rival del Castilla. Una victoria en este duelo de máxima exigencia dejaría a los blancos terceros de manera momentánea y terminando la jornada entre los cinco primeros.

Sería un salto de altos vuelos para un Castilla que sigue creciendo y cuyo inicio de temporada es bastante positivo. Los blancos llevan sumados siete de los últimos nueve puntos posibles y solamente han perdido uno de sus siete últimos encuentros (4 victorias y 2 empates).

El Real Murcia, por su parte, posee un balance de 6 victorias, 2 empates y 4 derrotas. Además, encadena dos partidos sin ganar. Su último triunfo fue precisamente a domicilio, en Antequera (0-1), el pasado 1 de noviembre. La semana pasada perdieron en casa ante el Alcorcón.