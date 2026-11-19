Tchouaméni ha explicado en redes sociales los motivos que le han empujado a renovar y ha dedicado palabras de agradecimiento a todos los aficionados del club blanco. El Real Madrid le ha ampliado el contrato hasta 2032 y amarra así otra de las piezas clave de su mediocampo, como ya vimos el pasado miércoles con la renovación de Arda Güler.

Aurélien Tchouaméni ha explicado en sus redes sociales lo afortunado que se siente al jugar con la camiseta del Real Madrid: «Jugar en el Real Madrid, para los madridistas, en el Bernabéu y en cualquier lugar del mundo, es un privilegio. Poder prolongar esta aventura es una sensación increíble.»

El centrocampista francés llegó al Real Madrid en junio de 2022, procedente del Mónaco. El galo venía de realizar una temporada impecable, llamando la atención de Carlo Ancelotti. El que por aquel entonces era entrenador del conjunto merengue llegó incluso a llamar por teléfono al francés para convencerle del fichaje.

Tchouaméni firmó inicialmente para dar descanso a Casemiro, pero con la marcha del brasileño al Manchester United dejó un hueco que el ex del Mónaco no desaprovechó. Jugó 50 partidos en su primera temporada, consolidándose como una de las piezas clave del centro del campo del equipo dirigido por Ancelotti.

Tras firmar su renovación, no dudó en agradecer a todos los madridistas por el soporte ofrecido durante estos años: «Gracias a todos por vuestra confianza y vuestro apoyo». Además, deja claro que sus mejores momentos con esta camiseta están todavía por llegar: «Recuerdo con mucho cariño todos los grandes momentos que hemos vivido durante estos últimos años, pero, sobre todo, pienso en todos los que están por venir, porque todavía nos quedan muchas páginas por escribir juntos».

De esta manera, el Real Madrid blinda a Aurélien Tchouaméni hasta 2032, ampliando el contrato que le vinculaba al club hasta 2031. Esta renovación se suma a la del turco Arda Güler, mostrando cómo el Madrid busca cerrar las renovaciones de sus piezas importantes antes de llegar al tramo crucial de la temporada.