El Real Madrid se aproxima a una decisión clave sobre el futuro de Nico Paz, con una opción de recompra que vence en 2027 por importe de 80 millones de euros. Más allá de las intenciones iniciales, que apuntaban, ya en verano a realizar el fichaje, la operación exige conjugar el rendimiento deportivo, el cálculo económico y el impacto simbólico y de marca del jugador.

La recompra de Nico Paz no se resolverá únicamente con buenas palabras o propósitos del pasado verano. En aquel momento ya se contemplaba que el futbolista permaneciera un año más allí a petición propia, pero las intenciones resultan insuficientes si no se traducen en hechos firmes y en la voluntad compartida entre el club blanco y el propio protagonista. Para que el regreso sea viable, el jugador necesita percibir un plan de futuro claro y un contexto competitivo adecuado para seguir creciendo, algo que no resulta sencillo ante la competencia de futbolistas como Arda Güler, Bellingham o Mastantuono, aunque el club todavía está a tiempo de convencerle de que la apuesta por él es real, una línea que también ha respaldado recientemente Fabrizio Romano al señalar que la idea de recuperarlo sigue presente.

Desde el prisma estrictamente futbolístico, el salto de Nico Paz desde su etapa juvenil en el Real Madrid hasta la máxima élite profesional se está produciendo con una solvencia notable. A sus 22 años, el centrocampista/ mediapunta está rindiendo a un nivel propio de los veinte o veinticinco mejores jugadores del mundo, siendo el jefe indiscutible de su equipo y ganando peso en Argentina tras la retirada de Messi, con ocho goles generados en cuatro partidos de Champions con el Como y acciones muy brillantes también con su selección. Su manejo del cuerpo, visión de juego, disparo, personalidad y lectura de lo que necesita el equipo confirman que su techo aún no se ha visto, y el único freno a su protagonismo reciente en el Mundial fue coincidir en el mismo rol que Messi.

Aunque existan debates sobre su encaje junto a piezas como Arda Güler, que acaba de renovar, o Bellingham, nadie en el entorno madridista discute su calidad ni su margen de evolución. El análisis económico matiza notablemente el coste real de la operación. Aunque se hable de cifras elevadas como 80 millones de euros para recuperar a un canterano, el club cuenta con un derecho de cobro de 60 millones de euros, por lo que el desembolso efectivo real se reduce a 20 millones de euros, tras haber sido de 10 millones en el verano anterior. Además, el Real Madrid ya percibió hace dos temporadas 6 millones de euros por el primer 50% de sus derechos.

En un escenario adverso en el que el impacto en el Real Madrid no fuera el esperado, esa diferencia neta no resulta dramática, sobre todo teniendo en cuenta el potencial de mercado que ya ha demostrado el futbolista. A ello se suma el peso comercial y simbólico que supone contar con el nuevo 10 de Argentina y figura emergente de un país tan pasional y futbolero, tras la etapa de Messi en el Barcelona. Para el proyecto que encabeza Florentino Pérez, ese componente de marca y proyección internacional no es un detalle menor. Recuperar a Nico Paz es una decisión obligatoria por fútbol, economía y marca; quedarse con la duda de su alcance sería un error que el Real Madrid no debería asumir.