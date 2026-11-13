El Castilla suma su primer triunfo a domicilio en siete meses ganando al Gimnàstic para dormir en playoffs

Por fin ganó el Real Madrid Castilla fuera de casa. El equipo dirigido por Julián López sumó de tres lejos de Valdebebas siete meses después en una plaza complicada como Tarragona, donde doblegó al Gimnàstic con un gol de Pol Fortuny en el minuto 11. Fue suficiente para conseguir el triunfo y, sobre todo, para permitir al filial madridista mirar hacia arriba. Duerme en playoffs, puesto que se sitúa en quinta posición, a la espera de lo que depare una jornada que han inaugurado.

El inicio no invitaba al optimismo. El Nàstic salió con mucha intensidad, con una presión altísima en la salida de balón del Castilla y con la idea clara de encerrar a los blancos en su campo. Pero el Castilla tiene talento y Pol Fortuny se encargó de dejarlo patente pronto. En el minuto 11, el extremo recibió dentro del área, hizo un recorte perfecto que dejó sentado a su par y soltó un zurdazo potente, imparable para el portero local. Un golazo que cambió el partido y que demostró que este equipo, cuando tiene espacios, es letal.

A partir de ahí, el encuentro entró en una fase de control. Los tarraconenses lo intentaron, sobre todo con un disparo lejano de Pere Marco en el 27′, que obligó a Mestre a volar para enviar el balón a córner. Fue la ocasión más clara de los locales en la primera parte. El ritmo fue bajando, el partido se fue trabando y se llegó al descanso sin más ocasiones claras, con el Castilla mandando en el marcador y con la sensación de que el 0-1 era un botín que había que cuidar.

Tras la reanudación, los madridistas buscaron el segundo. Y estuvieron cerca. Diego Aguado lo intentó con un lanzamiento de falta muy bien ejecutado que detuvo Ayesa, el portero del equipo catalán. Parecía que el Castilla podía sentenciar y, entonces, llegó la jugada que les dio una mayor tranquilidad a los blancos en el partido, allanando el camino hacia el triunfo.

En el minuto 56, Julián López pidió la revisión al FVS –el VAR de Primera Federación– por un manotazo de Van Rijn sobre Carvajal. El árbitro fue al monitor, revisó la acción y mostró la segunda amarilla al central del Gimnàstic. El Castilla se quedaba con uno más y con más de media hora por delante. Pero los locales apretaron, pese a estar en inferioridad.

Le costó al filial del Real Madrid mantener la fluidez en su juego. Les costó tener el balón, les costó encontrar a sus hombres de arriba y el Gimnàstic, lejos de venirse abajo, se creció. Empezó a buscar el empate con más corazón que orden, pero con mucho peligro. Mestre tuvo que aparecer, haciendo una gran parada que permitió aguantar la ventaja.

El Nàstic cercaba la meta blanca y el Castilla sufría. Tocaba resistir y lo hicieron, ante un rival que embestía en busca de un empate a la desesperada. Sin balón, tuvieron que defender los blancos con todo, teniendo a la contra la sentencia. La acción de Rachad lo salvó Ayesa con una gran intervención. En un final de infarto, los blancos consiguieron amarrar el triunfo, aunque hubo que esperar hasta después del pitido final, puesto que se revisó una última acción cuando parecía que el encuentro había llegado a su fin.

No había nada y los tres puntos volaron a Valdebebas. Por fin, siete meses después, el Castilla sumaba por primera vez de tres lejos de su estadio. No pasaba desde el curso pasado. Una victoria que permite al segundo equipo del Real Madrid meterse entre los cinco primeros y dormir en puestos de promoción de ascenso a Segunda División.