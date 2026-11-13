El Real Madrid regala una camiseta exclusiva a todos sus socios: así puedes conseguirla

El Real Madrid ha puesto en marcha una iniciativa especial para reconocer la fidelidad de sus socios. El club blanco regalará una camiseta conmemorativa, única y exclusiva, a todos sus socios, sin distinción de edad. Los madridistas ya pueden solicitar este obsequio, que se enviará durante el mes de marzo de 2027, y con el que la entidad quiere agradecer el compromiso y el apoyo permanente de quienes forman parte de su historia. Una iniciativa que permitirá a todos los socios tener un recuerdo especial del club.

Los socios del Real Madrid tendrán de plazo hasta el próximo 30 de diciembre de 2026 para solicitar su camiseta a través de la Oficina Online de Atención al Socio. En este espacio podrán seleccionar la categoría, adulto o niño, y la talla que deseen, siempre en función de las existencias disponibles en el momento de realizar la petición. En caso de no especificar estos datos, el club enviará una camiseta según la disponibilidad existente. El reparto de las camisetas comenzará en marzo, por lo que los socios deberán esperar unos meses para recibir este regalo.

El Real Madrid también ha recordado a sus socios la importancia de mantener actualizados sus datos personales para garantizar la correcta entrega del regalo. Para ello, deberán comprobar que su domicilio, número de teléfono móvil y correo electrónico sean correctos en su Perfil de Socio. Con este gesto, la entidad presidida por Florentino Pérez quiere reconocer la fidelidad de sus socios, a quienes considera una parte esencial de la historia y la identidad del Real Madrid.