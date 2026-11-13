Diomande mantiene su buena racha y lidera a Costa de Marfil en otra victoria

Pocos jugadores en el planeta tienen el estado de forma de un Yan Diomande que se empeña en superarse partido tras partido. El atacante del Real Madrid, tras encadenar buenas semanas de blanco, brilla con Costa de Marfil en una nueva exhibición de talento.

El extremo africano lideró a ‘los elefantes’ a un nuevo triunfo en la clasificación para la Copa Africana de Naciones. Estrella total en Costa de Marfil, cada acción de peligro pasaba por sus botas, y así lo demostró ante una Gambia que apenas pudo hacer algo para frenar su talento.

Aunque no anotó ninguno de los tantos del encuentro (2-1), la explosión de Diomande va más allá de los números. Pudo dar una asistencia. Esa facilidad para desbordar, crear peligro y acertar siempre en la toma de decisiones ya la han probado en España y Europa… y ahora toca en el ámbito de selecciones.

Actualmente son líderes del Grupo C para acariciar la siguiente fase. Con nueve puntos de los nueve posibles, Costa de Marfil pasó por encima de su rival directo (6) para afianzarse en el primer puesto. En un combinado plagado de grandes jugadores (Pepé, Kessié, Diallo…), el brillo de Diomande se alza por encima del resto.

Confirmándose año tras año como una de las mejores selecciones del continente, Costa de Marfil tiene la oportunidad de volver a aquella época dorada con Didier Drogba, Yaya Touré y compañía liderados por un talento único en el mundo y generacional. Es difícil limitar o imaginar un escenario donde Diomande esté lejos de ser de los mejores jugadores del planeta mucho antes de lo que pensamos.

Diomande, un fijo en el nuevo Madrid

Fijo en el once del Real Madrid, Yan Diomande es una solución constante en el campo. Capaz de jugar en ambas bandas, entendiéndose con centrocampistas y delanteros, ayudando en el plano ofensivo… Mourinho empieza a explotar las virtudes de un joven talento que no tiene techo.

‘Aprovechando’ la ausencia de Vinicius, el de Costa de Marfil se encumbró en El Clásico, y cada minuto que está en el campo es mejor que el anterior. Este liderazo lo ha trasladado a la selección africana. Ya pudimos ver destellos en el Mundial 2026, y el estado sobresaliente de confianza multiplica el peligro en cada acción que comete.

Formando parte de ese ‘núcleo’ que tan buenos resultados le está dando a un Real Madrid que acumula ocho victorias consecutivas, Diomande ha caído a lo grande en un equipo que vuelve a aspirar a todo. Un desarrollo prácticamente irreal en un jugador del 2006, que está maravillando al mundo del fútbol.

No pasan desapercibidos sus golazos, jugadas de peligro, regates impresionantes y esfuerzo en las dos áreas. Cualidades difíciles de encontrar a tan temprana edad y que, sumadas a un talento ofensivo generacional, crean el arma definitiva para cualquier entrenador.

Diomande sigue de dulce. Mantiene su racha y no baja el nivel. Líder de Costa de Marfil, el ex de Leganés y Leipzig volverá a medirse a Gambia el próximo martes 17 de noviembre (17:00 h) para dejar maravillado una vez más a un público que ya le adora.