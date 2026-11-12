Sancionan al director deportivo del Valencia con dos partidos por el altercado en el túnel de vestuarios contra el Real Madrid

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol ha impuesto una sanción de dos partidos a Braulio Vázquez, director deportivo del Valencia, por los incidentes en el túnel de vestuarios durante la última visita del Real Madrid a Mestalla. El colegiado Francisco José Hernández Maeso reflejó en el acta del encuentro que el directivo valencianista tuvo que ser sujetado y apartado por agentes de la Policía Nacional tras encararse con un árbitro asistente. Como consecuencia de estos hechos, Braulio tendrá prohibido el acceso al terreno de juego, al banquillo y la zona de vestuarios en los dos próximos partidos de Liga.

El altercado se produjo durante el descanso del partido del pasado sábado entre Valencia y Real Madrid. La tensión latente en el primer tiempo se trasladó al túnel de vestuarios, con varios enfrentamientos entre futbolistas de ambos equipos. El acta arbitral no recogió esta tangana, pero sí los reproches de Braulio Vázquez al árbitro asistente nº1 del partido, Iván Massó. El directivo ché fue apartado de la zona e identificado por la Policía Nacional.

Sus protestas se centraron en la falta de Pablo Maffeo sobre Kylian Mbappé que precedió al 1-0 anotado por Fede Valverde. «¡No es falta, no es falta! ¡Vaya tela!, exclamó Braulio al colegiado asistente, según recoge el acta del encuentro. El propio Maffeo también cargo contra la labor arbitral a pie de campo. «Nos pitan faltas que no son», señaló el ex del Mallorca. El CTA corroboró el acierto de Hernández Maeso en la en el programa Tiempo de Revisión, donde se definió la acción de Maffeo sobre Mbappé como «un empujón que impide un ataque prometedor» castigado con «libre directo y amarilla».

Braulio cumplirá dos partidos de sanción, que le impedirán acompañar desde cerca a un Valencia inmerso en una situación delicada a nivel deportivo. El conjunto ché ocupa puestos de descenso después de 12 jornadas en las que sólo ha conseguido nueve puntos. Los números son aún más críticos en Mestalla, donde ha cosechado dos puntos de 21 posibles. Ni siquiera le llegada de Javier Aguirre al banquillo ha conseguido revitalizar al Valencia, que ya mira con angustia el precipicio del descenso.

Un partido de sanción para Gaya

La agresividad empleada por los futbolistas del Valencia durante el encuentro contra el Real Madrid pudo tener mayor castigo, pero finalmente se saldó con cinco tarjetas amarillas y una cartulina roja. José Luis Gayà fue expulsado en el minuto 79 del choque tras una dura entrada sobre Mbappé. El capitán valencianista cumplirá un partido de suspensión por una patada que el colegiado interpretó como «juego brusco grave». Por tanto, el conjunto ché no podrá contar con Gayà para la importante visita a Vallecas después del parón de selecciones.