Zidane confirma que Mbappé no jugará ante Italia: «Ha sentido un pequeño dolor»

Zidane ha confirmado este miércoles por la tarde en rueda de prensa que Mbappé será baja para el encuentro del jueves entre Francia e Italia en la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones. El delantero galo no se había entrenado en la mañana de hoy y se perderá este primer partido del parón de selecciones. El entrenador de les bleus es optimista para que Kylian pueda jugar el segundo compromiso con su selección.

«Mbappé no jugará mañana contra Italia. Ha sentido un pequeño dolor. No vamos a tomar riesgos con Mbappé. Lamentamos perder a un jugador y espero que pueda jugar el domingo contra Turquía», señaló Zidane en sala de prensa confirmando la baja de su jugador estrella.

De esta manera, el entrenador francés confirma también que el delantero del Real Madrid tiene molestias y que no se siente bien. Otra baja para la selección gala después de que Tchouaméni tuviese que volverse a Madrid por unas molestias musculares. Lo de Mbappé parece menos preocupante, ya que sigue concentrado y Zidane espera que pueda estar ante Turquía en el siguiente partido de este parón.

«Creo que está bien. La prueba es que se queda con nosotros. No está contento, le hubiera gustado jugar mañana. No debemos correr riesgos porque la temporada es larga», añadió Zidane ante los medios de comunicación este miércoles.

Le sélectionneur des Bleus Zinédine Zidane a annoncé le forfait de Kylian Mbappé pour le rencontre face à l’Italie jeudi soir (20h45) https://t.co/RGrrvk20aJ — L’Équipe (@lequipe) November 11, 2026

En el Real Madrid enmarcaban esta mañana el trabajo al margen de Mbappé en la prevención. «Es el más inteligente de todos y el que mejor se conoce», señalaban desde el club, donde insistían en que el delantero no está lesionado. La decisión de quedarse con los médicos y los fisioterapeutas responde precisamente a su intención de evitar una lesión. Por lo tanto, esta baja ante Italia era esperada y no cambia las previsiones. Mbappé no está lesionado.