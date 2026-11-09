Mbappé es el mejor para el resto de futbolistas profesionales: arrasa a Lamine y Kane en las votaciones del FIFPRO

Kylian Mbappé es el mejor del mundo…para 19.806 futbolistas profesionales. El delantero del Real Madrid fue el jugador más votado en el FIFPRO 2026, donde se elige el mejor once masculino cada año. En esta edición, el francés arrasó en las encuestas por encima de Lamine Yamal y mucho más que Harry Kane, el hombre que le arrebató el Balón de Oro. Unos datos que reflejan que los que viven el fútbol más de cerca y entre compañeros de profesión, existe la unanimidad en que no hay nadie mejor en el planeta que Mbappé.

Desde el club blanco sintieron que en Londres se vivió una injusticia con Kylian. No ganó ningún título, pero en el Mundial batió el récord del máximo goleador del torneo. Una hazaña que no fue suficiente para los 100 periodistas de los 100 mejores países según el ranking FIFA. Para ellos, Kane era el justo merecedor del Balón de Oro por 28 puntos de diferencia. Aunque los futbolistas profesionales dicen otra cosa distinta.

Nada más y nada menos que para el 46% de los casi 20.000 jugadores que votaron, Kylian Mbappé no tuvo rival. La diferencia con el resto es abrumadora. Lamine Yamal ocupó el segundo puesto con el 37,4%, seguido de Leo Messi con el 29,5% y Erling Haaland con el 28,4%. Para ver al ganador del Balón de Oro, hay que bajar hasta el quinto puesto. Es decir, Harry Kane solo obtuvo el 27,6%. Casi un 20% menos que Mbappé. Una brecha mucho más amplia que el trofeo que se entregó en Londres.

Hay que tener en cuenta que dichas estadísticas es únicamente para los delanteros, pero aún así, no hay otro jugador de campo como Mbappé con un porcentaje tan alto. En el mediocampo, Rodri fue el más votado con el 33,4%, un poco por encima de Bellingham con un 31,3% y Vitinha con el 28,2. Fuera se quedaron españoles como Pedri con el 22,7% y Dani Olmo con el 9,3%. En defensa, Achraf se llevó el 40,9% de los votos por delante de Cubarsí con el 26,8% y Nuno Mendes con el 25,5%. Cucurella se quedó fuera tras conseguir el 15,6%. En portería, David Raya se llevó el 51,9% en las votaciones de dicha posición. El segundo fue Courtois con el 38,6% y el ‘Dibu’ Martínez con el 32,7%. En cambio, Joan García y Unai Simón se quedaron muy lejos con el 23,2% y el 23%, respectivamente.