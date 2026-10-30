Harry Kane ganó el Balón de Oro por sólo 28 puntos de ventaja sobre Kylian Mbappé
El inglés ganó el trofeo por muy poca distancia sobre el jugador del Real Madrid
Lamine Yamal, tercero en la clasificación, se quedó bastante lejos de Kane y Mbappé
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Harry Kane ganó el Balón de Oro 2026 por tan sólo 28 puntos de diferencia sobre Kylian Mbappé. El delantero inglés del Bayern de Múnich consiguió el preciado trofeo en una disputadísima pelea con el jugador del Real Madrid, que se quedó a las puertas del Balón de Oro. En concreto, Kane se llevó 1.055 puntos y Mbappé, 1.027.
France Football y L’Equipe, organizadores de este Balón de Oro, han dado a conocer la clasificación completa de este galardón. Harry Kane y Kylian Mbappé fueron los únicos que superaron los 1.000 puntos. Entre ellos dos y el resto hay bastante diferencia, incluida con Lamine Yamal, que completó el podio.
El jugador del Barcelona y de la Selección española alcanzó los 881 puntos, a 174 de Kane. El top 5 lo completaron Rodri Hernández con 726 puntos y Leo Messi con 612.
Clasificación del Balón de Oro 2026
- Harry Kane – 1.055 puntos
- Kylian Mbappé – 1.027
- Lamine Yamal – 881
- Rodri Hernández – 726
- Leo Messi – 612
- Khvitcha Kvaratskhelia – 541
- Ousmane Dembélé – 418
- Erling Haaland – 378
- Michael Olise – 296
- Fabián Ruiz – 201
Temas:
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