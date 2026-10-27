Así fue la votación por el Balón de Oro: «La diferencia entre Kane y Mbappé ha sido mínima»

Harry Kane se llevó el Balón de Oro 2026 por delante de Kylian Mbappé y Lamine, a los que se impuso en una votación final que estuvo muy reñida. Vincent García, redactor jefe de France Football, dio detalles sobre la votación del Balón de Oro 2026 y afirmó que la diferencia entre el jugador del Bayern y el del Real Madrid fue de menos de 41 puntos y que incluso el francés fue liderando la clasificación durante mucho tiempo.

Harry Kane se hizo de oro en el London Palladium, que fue el escenario donde se consagró el histórico delantero de Inglaterra y del Bayern, que se llevó el galardón al mejor jugador del año después de hacer 73 goles y ganar la Bundesliga y Copa de Alemania, además de la Bota de Oro. Finalmente, el inglés se impuso en la votación final a Kylian Mbappé, que fue segundo, y Lamine Yamal, que tuvo que conformarse con el premio Kopa.

Vincent García, redactor jefe de France Football, dio detalles sobre cómo fue la votación en declaraciones realizadas después de la gala que encumbró la carrera de Harry Kane. «Para los dos primeros, la diferencia ha sido mínima. La lucha entre Kane y Mbappé estuvo muy reñida. La diferencia fue incluso menor que la de Rodri y Vinicius en 2024, que fue de 41 puntos, y eso ya era un margen muy estrecho», afirmó el periodista de la publicación, que junto con la UEFA organiza este prestigioso galardón.

«Mbappé estuvo liderando durante mucho tiempo, pero Kane terminó imponiéndose. Mbappé ha firmado una campaña extraordinaria. Estuvo increíblemente reñido entre Harry Kane y Kylian Mbappé en la batalla por el primer lugar este año», informó.

El reparto de votos perjudica a España

Vincent García también habló sobre las opciones de Lamine Yamal y los futbolistas de la selección española que finalmente no se llevaron el Balón de Oro después de haber conquistado el Mundial. La explicación a ello está en la división de voto que hubo entre Lamine Yamal, que fue tercero, y Rodri, que fue cuarto.

«Creo que, efectivamente, en el equipo español que fue campeón del mundo hubo un reparto de votos entre Rodri y Lamine Yamal. Creo que Rodri le quitó votos a Lamine en esta votación. Hubo un poco de dispersión de votos entre los españoles y, sobre todo, España destacó como bloque. Por eso fue difícil señalar una actuación individual por encima del resto», afirmó el redactor jefe de la publicación francesa.

El periodista también opinó sobre la mala campaña que han tenido algunos equipos para potenciar a sus futbolistas, como puede ser el PSG. «A diferencia del Madrid con Mbappé, otros equipos han tenido una mala campaña de cara al Balón de Oro, como el PSG. Creo que deberían haber apostado por Ousmane Dembélé. Estos jugadores son campeones de Europa, sin embargo, Kvaratskhelia terminó en sexta posición, Ousmane en la séptima y Fabián Ruiz en la décima».

«Me parece que la comunicación del PSG no fue del todo clara, primero intentando promocionar a tres jugadores y después a dos. Creo que deberían haber respaldado a un único candidato, y ese debía haber sido Ousmane Dembélé», afirmaron desde France Football.