Harry Kane se rinde a Mbappé y Lamine tras ganar el Balón de Oro: «Ha sido difícil porque he competido con grandes jugadores»

Harry Kane se lleva el Balón de Oro 2026 y, en su discurso, se ha referido a sus competidores por el trofeo, sin hacerles mención, eso sí. El delantero del Bayern de Múnich, en un extenso discurso repleto de agradecimientos a prácticamente todo el mundo, se ha acordado de sus entrenadores, entre los que figuraba José Mourinho, y ha dado las gracias a aquellos que «han votado», señalando a Kylian Mbappé y Lamine Yamal como unos «grandes jugadores».

«Gracias a todos los que han votado. Imagino que ha sido muy difícil, he competido con grandes jugadores. Ha sido una muestra importante de lo que se puede conseguir con trabajo», ha señalado Kane tras recibir el premio que le reconoce como el mejor futbolista del mundo: «Me he quedado sin palabras. Gracias a France Football, al Balón de Oro por este evento. Que se celebre en Londres ha sido muy especial para mí».

Inmediatamente después, se ha acordado de su club y de su entrenador, un Kompany que está ingresado. «Sin el Bayern, sin vosotros… entrenar con ellos me hace mejor futbolista. A Vincent Kompany, que está en el hospital, espero que esta energía le llegue. He mejorado como jugador sin lugar a dudas, gracias a vuestro liderazgo. Es un honor jugar para el Bayern. Es un privilegio representarles y este trofeo, llevarlo al Allianz, es un honor», destacaba.

Lo siguiente ha sido la selección de Inglaterra. «A todos mis compañeros de la selección: hemos tenido un año muy especial. No ha sido perfecto, pero ha sido muy especial y hemos creado un vínculo muy fuerte. Ha sido un orgullo ser vuestro capitán», apuntaba, antes de dedicarle unas palabras a Thomas Tuchel, del que destacaba su «liderazgo» por «subir el listón».

Y, cómo no, le tocaba dar las «gracias al Tottenham Hotspur». «Sin ellos no estaría aquí. Todos los entrenadores me habéis permitido conseguir esto. Los altos, los bajos, me han llevado a esto. El apoyo que me brindáis los aficionados, lo aprecio enormemente. Yo era seguidor hace no mucho. Sé lo que es jugar y tener ese sueño y si os puedo devolver algo, para mí es un honor hacerlo» ha explicado Kane tras llevarse el trofeo.

«También una mención a algunos de mis entrenadores por el camino y si alguien se queda fuera, lo siento. Todos han jugado un papel importante en mi desarrollo. He aprendido mucho y, cuando uno se rodea de los mejores, sólo puede mejorar. Muchísimas gracias», decía Kane en un discurso en el que aparecían menciones a Pochettino o Mourinho.

Después entraba en un plano personal, agradeciendo a su manager y a su mujer y familia más cercana. «Mi hermano, con el que he estado obsesionado con el fútbol. Que siempre me apoyes no tiene precio. Mis padres… vaya momento. Todos esos años de sacrificio, llevándome a los entrenamientos, me habéis apoyado y siempre habéis estado en todos los estadios. Sólo se hablaba de trabajo, no se me presionaba para ser futbolista y eso me ha permitido estar aquí esta noche. Os quiero mucho. Muchas gracias».

La parte más especial se la reservaba para su mujer, Katie Goodland, a la que le decía que era su «mejor amiga». «Hemos tenido altibajos, pero eres la persona que más me apoya. Querías este trofeo más que yo y aquí está. Siempre tienes lo mejor para mí. Has sacrificado mucho por mí, por mis sueños que son los tuyos y este trofeo es para nosotros, no me reconoce a mí, nos reconoce a nosotros. Gracias. Lo vamos a celebrar», apuntaba Harry Kane.

Finalizaba su discurso con un mensaje de lo más inspirador para los jóvenes. Harry Kane finalizaba la gala del Balón de Oro diciéndole a los más pequeños que «hay que aprender, ser resilientes y creer en uno mismo», apuntaba. «Mi viaje no fue en línea recta, tuve altibajos y tuve que seguir siempre avanzando. Espero seguir de motivación», cerraba.