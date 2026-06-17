Así es la vida de Harry Kane: edad, palmarés, cuánto dinero gana, quién es su mujer…

Harry Kane (Londres, 28 de julio de 1993) es el delantero del Bayern de Múnich y de la selección de Inglaterra y está considerado como uno de los mejores futbolistas del mundo en su posición. Su exitosa carrera la ha desarrollado en el Tottenham, club en el que se formó hasta convertirse en leyenda y después hizo las maletas rumbo a Múnich a la búsqueda de la Champions League que falta en su palmarés. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la carrera de Harry Kane.

Harry Kane es el mayor goleador histórico de la selección de Inglaterra y también del Tottenham. Tras jugar cedido en equipos como el Leyton Orient, Millwall, Norwich City y Leicester, en la temporada 2013 ya formó parte del primer equipo del Tottenham y el resto es historia. Con el conjunto inglés no pudo conquistar ningún título, pero sí logró jugar la final de la Champions League en la edición de 2019, en la final que perdieron ante el Liverpool en el Metropolitano.

En verano de 2023 tomó una de las decisiones más difíciles de su carrera tras confirmar su salida del Tottenham rumbo al Bayern de Múnich, club con el que ha conquistado 2 títulos de la Bundesliga, una Copa de Alemania y otra Supercopa.

Cuántos años tiene Harry Kane

Harry Kane cumplirá 33 años el próximo 28 de julio.

De dónde es Harry Kane

Harry Kane nació en Londres, concretamente en el distrito de Walthamstow. Después su familia se mudó a Chingford y sus inicios en el fútbol fueron en el Ridgeway Rodgers, donde destacó y pasó a formar parte de la academia del Arsenal, donde fue descartado por sobrepeso.

Quién es la pareja de Kane y cuántos hijos tienen

Harry Kane está casado con Katie Goodland, que es su novia de la infancia. Juntos han tenido cuatro hijos: Ivy Jane (2017), Vivienne Jane (2018), Louis Harry (2020) y Henry (nacido en 2023).

Trayectoria de Harry Kane

Harry Kane ha jugado en los siguientes equipos:

Leyton Orient F. C. (2010-2011)

Millwall F. C. (2011-2012)

Norwich City F. C. (2012-2013)

Leicester City (2012-2013)

Tottenham (2013-2023)

Bayern de Múnich (2023-actualidad)

Cuál es el sueldo de Harry Kane

Según Capology, Harry Kane tiene un sueldo en el Bayern de Múnich de 25 millones de euros brutos al año, lo que le convierte en el jugador mejor pagado de la Bundesliga.

Palmarés de Harry Kane

Este es el palmarés de Harry Kane: