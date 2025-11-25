Harry Kane da portazo al Barcelona como recambio de Lewandowski: «No he tenido contacto con nadie»

El Barça tiene objetivos para esta próxima temporada y uno de ellos es un delantero centro. Robert Lewandowski va de camino de cumplir 38 años la próxima temporada, justo cuando finaliza su contrato con el Barcelona. El club valora muy seriamente cuál debe ser el siguiente paso al respecto, con su continuidad como opción pero con el firme convencimiento de que es hora de cambiar de nombre en la punta de lanza. Harry Kane es el hombre que más gusta en el Barcelona para reemplazar a Lewandowski, aunque éste ya se ha encargado de cerrar la puerta.

«No he tenido contacto con nadie», ha afirmado Harry Kane sobre la posibilidad de salir este verano del Bayern de Múnich, donde tiene contrato aún hasta 2027 y donde acumula sólo este curso 27 goles en 23 encuentros. Su rendimiento, a sus 32 años, está fuera de cualquier duda y es el futbolista que mejor encaja como recambio del polaco, algo que también entendieron en Baviera hace unos años.

El futbolista está contento en el Bayern, su rendimiento no se ha visto mermado en este tiempo, sigue haciendo goles y ha encajado tanto en el fútbol alemán como en el juego del equipo bávaro. Así lo demuestra, consciente de que le quedan dos años de contrato y sin interés por salir del club: «No he tenido contacto con nadie, ni nadie se ha puesto en contacto conmigo. Me siento muy cómodo en la situación actual y todavía no hemos hablado nada con el Bayern sobre el futuro».

Kane está muy mentalizado en su fútbol y su actual club, así como en el Mundial que vendrá este próximo verano, como reconoce en declaraciones para el diario Bild: «No hay prisa. Estoy contento en el Bayern y eso se nota en mi forma de jugar. Si hay contactos, ya veremos. No pienso en la próxima temporada, la verdad. Lo primero, tras acabar el curso, es el Mundial».

Ante los rumores de que Harry Kane es la opción prioritaria del Barça para reemplazar a Lewandowski el próximo curso, el periodista insiste en la posibilidad de que salga en verano, algo que el jugador califica como «muy poco probable», al menos «que algo cambie la próxima temporada», o sea, que seguirá en el Bayern. De hecho, el inglés lanzó un mensaje de tranquilidad para la afición bávara, insistiendo en que «no, creo que no» tienen motivos para estar nerviosos o intranquilos con su futuro en el club.

Así, el Barça deberá estudiar otras opciones de cara a la próxima temporada si definitivamente dejarán ir a Lewandowski y optan por el fichaje de un nuevo delantero que le reemplace. En la agenda blaugrana hay varios nombres escritos más allá de Kane, entre ellos se encuentra Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, quizá el más difícil o caro de esta ecuación, u otras opciones más accesibles como Serhou Guirassy, del Borussia Dortmund, o Etta Eyong, del Levante. En cualquier caso, Ferran Torres es otro nombre que aparece en estas quinielas, como apto para promocionar…