Detenido y enviado a prisión por violar en Nochevieja a una joven de 19 años en un portal de Málaga

La Policía Nacional ha detenido a un joven de 22 años por la violación de una chica de 19 años en el centro de Málaga. La presunta agresión sexual se produjo en un portal, durante la madrugada del 1 de enero, tras la celebración de Nochevieja. El hombre, del que no han trascendido más datos, ha ingresado en prisión provisional.

Los hechos ocurrieron cuando la víctima regresaba a su domicilio tras salir de fiesta con un grupo de amigos. La joven habría conocido esa misma noche a su presunto agresor, que se ofreció a acompañarla a coger el transporte público, ya que la chica, indispuesta y bajo los efectos del alcohol, decidió irse a casa.

En un primer momento, la víctima iba acompañada también de un amigo, aunque al rato les dijo que se encontraba mejor y que ya no era necesario que la acompañaran. Ambos se despidieron y volvieron supuestamente a la fiesta. No obstante, el ahora detenido decidió seguirla y abordarla en un portal, donde la forzó sexualmente.

Tras los hechos, adelantados por Sur, la víctima alertó a sus amigos. A la mañana siguiente acudió al Hospital Materno-Infantil de Málaga, donde se activó el protocolo previsto para estos casos. Tras la exploración médica, interpuso denuncia ante la Policía Nacional.

El joven fue detenido y puesto a disposición judicial. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer n.º 3 de Málaga acordó el pasado 3 de enero su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, por la presunta comisión de un delito de agresión sexual.

Se trata del segundo delito de agresión sexual cometido en Málaga durante la noche de Fin de Año. La Policía Nacional también ha detenido a un hombre de 37 años por practicar tocamientos a una chica de 16 años en un hostal de la plaza del Carbón donde ambos estaban alojados. El presunto agresor aprovechó que la menor fue al baño, que era compartido, para seguirla y manosearla. Tanto la víctima como el detenido son extranjeros, aunque de diferentes nacionalidades. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer n.º 2 de Málaga decretó igualmente su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.