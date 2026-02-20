Cuándo se juega el Osasuna – Real Madrid: a qué hora empieza y dónde ver por TV en directo el partido de la Liga

Conoce el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Osasuna - Real Madrid de la Liga Este Osasuna - Real Madrid corresponde a la jornada 25 de la Liga y se jugará en El Sadar El Real Madrid quieren conservar el liderato de la Liga y para ello tendrá que ganar a Osasuna

El Sadar está listo para acoger un apasionante y frenético Osasuna – Real Madrid, ya que a nadie se le escapa que cada vez que se ven las caras estos dos equipos suele haber polémica y goles. Ambos equipos, sin duda, lo dejarán todo sobre el terreno de juego para sumar tres puntos y darle una alegría a sus aficionados. Te contamos la fecha, el horario y el canal de televisión para ver en directo todo lo que ocurra en este choque de la jornada 25 de la Liga.

Horario del Osasuna – Real Madrid: cuándo es el partido de la Liga

El Real Madrid viaja a Pamplona para verse las caras con Osasuna en el partido que se disputará en El Sadar y que corresponde a la jornada 25 de la Liga. Los pupilos de Álvaro Arbeloa consiguieron asaltar el pasado fin de semana el liderato y ahora están en lo más alto de la tabla, por lo que buscarán llevarse el triunfo ante el cuadro rojillo para seguir conservando esta posición una semana más. Además, llegan con la motivación alta, ya que entre semana lograron un 0-1 frente al Benfica en la Champions League, un resultado muy favorable de cara al duelo de vuelta que se disputará el próximo miércoles en el Santiago Bernabéu.

A qué hora es el partido de la Liga Osasuna – Real Madrid

La Liga ha programado este emocionante y siempre polémico Osasuna – Real Madrid correspondiente a la jornada 25 del campeonato liguero de nuestro país para este sábado 21 de febrero. La patronal que dirige y preside Javier Tebas ha fijado el inicio de este choque entre rojillos y madridistas en el horario de las 18:30 horas, una menos en las Islas Canarias. No deberían producirse incidentes ni altercados en la previa del choque y el balón tendría que rodar de manera puntual en El Sadar.

Dónde y cómo ver gratis el Osasuna vs Real Madrid en directo por TV online y en vivo

Movistar+ y Dazn fueron los dos medios de comunicación que compraron los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país los diferentes encuentros del campeonato liguero español. Este Osasuna – Real Madrid de la jornada 25 de la Liga se podrá ver por televisión en directo a través del canal que Dazn tiene disponible en diferentes plataformas. Hay que tener en cuenta que se trata de un paquete de pago, por lo que el que quiera ver lo que ocurra en El Sadar tendrá que tenerlo contratado porque no se ofrecerá gratis por la TV.

Los aficionados del conjunto de Concha Espina, del cuadro rojillo y los amantes del fútbol español en general también van a poder ver en directo en streaming y en vivo online el Osasuna – Real Madrid correspondiente a la jornada 25 de la Liga mediante la app de Dazn. La aplicación se podrá descargar e instalar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. Por si fuera poco, esta plataforma pondrá a disposición de sus clientes su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador y disfrutar de todo lo que suceda en El Sadar.

Por otro lado, en la web de DIARIO MADRIDISTA, como es habitual, te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que suceda en este choque de la jornada 25 de la Liga. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Osasuna – Real Madrid desde una hora y media antes del inicio. Una vez se escuche el pitido final en Pamplona publicaremos la crónica y compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones importantes que se produzcan en El Sadar.

Dónde escuchar por radio en directo el Osasuna – Real Madrid

Además, los aficionados de estos dos clubes históricos de nuestro país que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este partidazo de la jornada 25 de la Liga podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras como Cope, Onda Cero, la Ser, RNE o Radio Marca conectarán con El Sadar para narrar todo lo que esté sucediendo en este vibrante Osasuna – Real Madrid.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Osasuna – Real Madrid

El Sadar, situado en la ciudad de Pamplona, será el escenario donde se dispute este frenético Osasuna – Real Madrid que corresponde a la jornada 25 de la Liga. Este estadio fue inaugurado en 1967 y tiene un aforo para algo más de 23.500 aficionados, esperándose un ambiente bastante caliente este sábado, ya que en los duelos entre el cuadro navarro y los de Concha Espina siempre suelen saltar chispas.

El Comité Técnico de Árbitros designó al colegiado Alejandro Quintero González para que imparta justicia en el Osasuna – Real Madrid de la jornada 25 de la Liga. Jorge Figueroa Vázquez estará controlando todo en el VAR y revisará todas las jugadas polémicas que se produzcan para, si considera oportuno, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a analizar la acción dudosa en cuestión al monitor que estará instalado entre los dos banquillos de El Sadar.