Todo lo que necesitas saber sobre el Benfica: de qué país es, qué significa, su rivalidad con el Oporto…

La fase de grupos de la UEFA Champions League llega a su fin y los mejores equipos del viejo continente pelearán en una última jornada apasionante -y unificada- por clasificarse entre los ocho mejores clubes y evitar de esta forma disputar la ronda del playoff de acceso a los octavos de final. En una situación privilegiada se encuentra el Real Madrid, que visitará al Benfica para certificar el ‘top 8’ en la competición. Actualmente, el club blanco se encuentra clasificado en la tercera posición de la tabla, con 15 puntos, y se enfrentará para cerrar esta fase a nada más y nada menos que el conjunto dirigido por un viejo conocido del madridismo, José Mourinho.

Cuándo se fundó y de qué país es

El Benfica es un club de fútbol de la ciudad de Lisboa, Portugal, que compite en la primera división (‘Primeira Liga’) del fútbol portugués. Fue fundado durante el pasado 28 de febrero del 1904 con la denominación Grupo Sport Lisboa y, desde el año 2003, juega de local en el mítico Estádio da Luz, que lleva el mismo nombre que el original de 1954. Tal y como conoce la gran mayoría de aficionados, de local viste con camiseta roja, pantalón blanco y medias rojas.

Con el paso de los años, se ha convertido en uno de los grandes clubes del territorio junto al Oporto y el Sporting de Portugal, con el que curiosamente disputa el derbi de la capital. Asimismo, cabe destacar que estos tres equipos nunca han descendido de categoría, al igual que sucede con Real Madrid, Barça y Athletic en la liga española, y fue uno de los fundadores de la Primera División de Portugal en 1933.

Qué significa la palabra ‘Benfica’

La palabra ‘Benfica’, principalmente, da nombre a un conocido barrio y antigua parroquia civil de la ciudad de Lisboa, en Portugal, que a la misma vez da nombre a este famoso club de fútbol. Hay veces que la palabra se asocia erróneamente a diferentes términos, pero lo único cierto es que sale de un lugar en concreto y tiene raíces históricas del territorio luso. Cabe destacar que no tiene significado directo en el idioma portugués y solamente funciona como topónimo.

Qué club tiene más títulos: Oporto o Benfica

El Benfica, por muy poco, es el club más grande en cuanto a títulos en la historia del fútbol portugués. El actual equipo liderado por Mourinho cuenta con un total de 84 títulos, entre los que destacan dos Champions League, 26 Copas de Portugal o 38 Ligas, entre otros; mientras que el Oporto, segundo en esta clasificación, posee actualmente 82 trofeos futbolísticos: 30 ligas, 20 Copas, 2 Champions, una Supercopa de Europa… sin lugar a dudas, son dos históricos del fútbol europeo.

Qué apodo recibe el Benfica

El club luso, históricamente, recibe el apodo de ‘Las Águilas’ debido a que la figura de este animal se representa en su escudo, en el que representa la valentía y el honor. Por otro lado, en el territorio portugués -y entre sus aficionados- son conocidos como ‘Os Encarnados’ (Los rojos, por su color de camiseta) o ‘El Glorioso’, apodo histórico elegido por su afición debido a sus impresionantes logros a lo largo de su historia.