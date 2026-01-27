Mourinho y su esperada respuesta sobre el ‘caso Negreira’: «Lo que ha pasado…»

José Mourinho ha dado un breve análisis sobre el caso Negreira, una reflexión muy esperada porque él, como entrenador del Real Madrid, fue uno de los que señaló lo que después se destapó, las ayudas arbitrales al Barcelona, que pagó durante años pagó al vicepresidente de los árbitros españoles.

El actual entrenador del Benfica, que se enfrenta este miércoles al Real Madrid en el último partido de la fase liga de la Champions, no ha querido meterse muy de lleno en este escándalo. «Vivo mi carrera día a día. Lo que ha pasado, ha pasado…», explicó José Mourinho sobre el caso Negreira.

El portugués, con otro tono, explicó que ya no quiere hablar de aquella etapa, que fue muy tensa por el enfrentamiento contra el Barcelona de Pep Guardiola. Han pasado ya muchos años y se mordió la lengua en esta rueda de prensa previa al encuentro ante el Real Madrid.

En ese duelo (este miércoles, 21:00 hora peninsular española) Mourinho se reencontrará con Álvaro Arbeloa, ahora entrenador del Real Madrid y durante los años del portugués como técnico del conjunto blanco uno de sus jugadores preferidos.

«Arbeloa y Chivu son mis niños. No son sólo ex jugadores míos, sino que son especiales. Hablando de Álvaro, puedo decir que desde el punto de vista humano ha sido mi favorito. No ha sido el mejor jugador que ha jugado para mí en el Real Madrid, pero sí de los mejores hombres. Es el último al que podría presionar. Yo de Arbeloa sólo espero que todo le vaya muy bien y que tenga una carrera fantástica como entrenador», comentó Mourinho

«Xabi es otro de mis chicos, de los que sólo tengo recuerdos positivos. He jugado contra él y me he emocionado antes y después del partido. Es una alegría muy grande lo que hizo en el Bayer y llegar al Real Madrid. Después, lo que pasó, honestamente es algo que no me interesa», añadió el técnico del Benfica.

Por su parte, y sobre el árbitro de este Benfica – Real Madrid (el italiano Massa, que una vez le expulsó), Mourinho también tuvo un tono muy cordial: «Ya dije que no preocupa quién es el árbitro, muchas veces no sé ni quién es. Yo siempre creo que va a ser el mejor. Muchas veces hablo de árbitros, pero contra la Juventus dije que fue muy bueno. Antes del partido no me gusta comentar, después sí».