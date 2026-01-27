Cuándo se juega el Benfica – Real Madrid: a qué hora empieza el partido de la Champions League y dónde ver por TV en directo gratis

Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo el Benfica - Real Madrid de la Champions League El Benfica - Real Madrid es de la jornada 8 de la Champions League y se jugará en el Estadio da Luz El Real Madrid, con una victoria, se aseguraría estar en los octavos de final de la Champions League

El Real Madrid y el Benfica se ven las caras en lo que va a ser, sin duda, un partido interesante, ya que los lisboetas irán con todo para poder jugar el playoffs de la Champions League. Por su parte, los de Concha Espina son conscientes de que una victoria en el Estadio da Luz les valdría para saltarse esa ronda y acceder directamente a los octavos de final. Te contamos cuándo es, el horario y el canal de televisión para ver en directo lo que suceda en Lisboa.

A qué hora es el partido de la Champions League Benfica – Real Madrid

El Real Madrid viaja a Lisboa para enfrentarse al Benfica en el partido que corresponde a la jornada 8 de la fase de liga de la Champions League. El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa arranca esta fecha con horario unificado en la tercera plaza de la clasificación de la máxima competición continental por lo que muy mal se le tiene que dar para no avanzar directamente a los octavos de final. Eso sí, no lo tendrá nada fácil en el Estadio da Luz, ya que los lisboetas tienen su última oportunidad para meterse en los playoffs del torneo.

Horario del Benfica – Real Madrid: cuándo es el partido de la Champions League

La UEFA ha programado este vibrante Benfica – Real Madrid de la jornada 8 de la fase de liga de la Champions League para este miércoles 28 de enero. El organismo que maneja Aleksander Ceferin ha fijado este encuentro entre lisboetas y merengues en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, por lo que coincidirá con el resto de encuentros de esta fecha porque son en horario unificado. Se espera que todo suceda con total normalidad en la previa del choque entre los aficionados de ambos equipos para que no se retrase el inicio del duelo en el Estadio da Luz.

Dónde ver el Benfica vs Real Madrid en televisión y en vivo online

Movistar+ fue el medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para retransmitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos de la máxima competición del viejo continente. Este Benfica – Real Madrid correspondiente a la jornada 8 de la fase de liga de la Champions League se podrá ver en directo por televisión a través de uno de los canales que Movistar Liga de Campeones tiene disponibles. Tenemos que recordar que estos canales son de pago y forman parte del paquete de los torneos europeos, por lo que este choque que se juega en el Estadio da Luz no se podrá ver gratis por la TV.

Todos los aficionados del conjunto de Chamartín y los seguidores de las diferentes competiciones del viejo continente también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Benfica – Real Madrid de la jornada 8 de la fase de liga de la Champions League a través de la app de Movistar+. Esta aplicación se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero los clientes de este operador también podrán acceder a la página web con un ordenador para disfrutar de todo lo que suceda en la capital de Portugal.

Además, en la web de DIARIO MADRIDISTA encontrarás la mejor información de todo lo que ocurra en esta jornada 8 de la fase de liga de la Champions League que se celebrará en horario unificado. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todos los partidos. También podremos disfrutar de la emocionante narración de Antonio Esteva, que estará en el canal de Youtube de OKDIARIO contando este Benfica – Real Madrid. Una vez acaben los encuentros publicaremos la crónica de los equipos españoles y también toda la información necesaria para saber quiénes se han clasificado.

Dónde escuchar por radio en directo el Benfica – Real Madrid

Los aficionados del conjunto blanco que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este emocionante Benfica – Real Madrid correspondiente a la jornada 8 de la fase de liga de la Champions League podrán escucharlo gratis por la radio. Emisoras a nivel nacional como Cope, Radio Marca, Onda Cero, RNE o la Ser conectarán con el Estadio da Luz para contar todo lo que esté ocurriendo en tierras lusas.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Benfica – Real Madrid

El Estadio da Luz, situado en la capital de Portugal, Lisboa, será el campo donde se celebre este Benfica – Real Madrid de la jornada 8 de la fase de liga de la Champions League. Este recinto deportivo fue inaugurado en 2003 y a sus espaldas tiene una gran historia y alguna relacionada con el club blanco, ya que hay que recordar que allí ganó la Décima. Además, tiene aforo para más de 68.000 espectadores y este miércoles se espera un auténtico ambientazo para este partido.

La UEFA ha designado al árbitro italiano Davide Massa para que imparta justicia en el Benfica – Real Madrid correspondiente a la jornada 8 de la fase de liga de la Champions League. Su compatriota Marco di Bello será el responsable de revisar todas las jugadas polémicas en el VAR para, si lo considera oportuno, avisar a su compañero y recomendarle que vaya a analizar la acción al monitor que estará instalado en la banda entre los banquillos del Estadio da Luz.