Alineación del Real Madrid contra el Benfica: Tchouaméni regresa y Arbeloa encuentra su equipo

La alineación del Real Madrid para el encuentro contra el Benfica perteneciente a la última jornada de la fase liga de la Champions tendrá como gran novedad el regreso de Tchouaméni al centro del campo. El francés fue baja ante el Villarreal por sanción, pero no se perderá el duelo frente a los lusos. El que saldrá del once será Eduardo Camavinga, que será la única novedad del once respecto al duelo que se celebró en La Cerámica.

En la portería, obviamente, estará Courtois. En el lateral derecho formará Valverde, mientras que el costado izquierdo será para un Álvaro Carreras que vivirá un partido especial, ya que se mide a su ex equipo. Los centrales serán Asencio y Huijsen.

En el centro del campo, Tchouaméni estará en el corte, mientras que por delante jugará Arda Güler y Jude Bellingham. Y arriba, Mastantuono seguirá atacando por la derecha, Vinicius lo hará por la izquierda, y Mbappé será la principal referencia ofensiva de los blancos en Lisboa.

Arbeloa recupera la tradición

El Real Madrid de Álvaro Arbeloa ha vuelto a entrenarse en el escenario de los partidos cuando los blancos afronten compromisos de Champions a domicilio. De este modo, el equipo se ejercitará en Da Luz este martes a las 19:00 horas locales, una hora más en la España peninsular. El técnico salmantino ha recuperado así una dinámica que se había perdido durante la etapa de Xabi Alonso.

Durante esta temporada, con Xabi Alonso al mando, el Real Madrid optó por entrenarse en Valdebebas y viajar posteriormente a la ciudad del encuentro en citas como las de Liverpool y Atenas, mientras que en Almaty sí se ejercitó en el estadio del partido, ya que la expedición madridista se desplazó a Kazajistán un día antes de lo habitual.

Xabi Alonso defendía la idea de entrenarse en Valdebebas y no en los escenarios de los encuentros por una cuestión de comodidad y privacidad, al considerar que en los estadios rivales existía un mayor riesgo de ser espiado.

El Real Madrid viajará a Lisboa este martes 27 de enero a las 12:00 horas, con llegada prevista a las 12:25 horas locales. La expedición se alojará en el Lisbon Marriott Hotel. Además, la tradicional comida de directivas tendrá lugar el miércoles a las 13:00 horas en el Feitoria Restaurant. El regreso a la capital de España está previsto una vez finalice el partido, alrededor de las 23:45 horas.

Posible alineación del Real Madrid

Esta podría ser la alineación del Real Madrid para jugar contra el Benfica: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen, Álvaro Carreras; Tchouaméni, Arda Güler, Bellingham; Mastantuono, Vinicius y Mbappé.