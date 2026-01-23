El Real Madrid espera a Camavinga

Nueva oportunidad para Camavinga. Otra oportunidad para Camavinga. La enésima oportunidad para Camavinga. El francés será el encargado de hacer de Tchouaméni -baja por sanción- en un encuentro de esos complicados, donde el nuevo Real Madrid de Arbeloa debe demostrar si está realmente preparado para pelear contra cualquiera y opositar seriamente a la Liga y la Champions o, por el contrario, lo que se vio contra el Mónaco el pasado martes fue un simple espejismo. Para este encuentro, la ausencia del galo es, sin duda, un gran inconveniente, pero desde el club blanco esperan que su compatriota dé un paso al frente.

La temporada de Camavinga no está siendo sencilla. Ha alternado momentos en los que ha sido más protagonista con un papel más secundario, sin olvidar las bajas que ha tenido por culpa de las lesiones. Ahora, ante el Villarreal, tendrá una oportunidad muy buena de demostrar que puede ser un jugador lo suficientemente maduro para poder ocupar una posición tan específica como la de Tchouaméni, el encargado de dar equilibrio al equipo.

En el club blanco esperan que Camavinga dé el paso al frente que todavía no ha dado como jugador del Real Madrid. Desde la entidad consideran que le falta consistencia y regularidad para ganarse la confianza de todos. En su quinta temporada, sigue sin ser el jugador que siempre han esperado desde la cúpula madridista que fuera. Un futbolista capaz de marcar diferencias como interior, pero también de ser el jugador que pueda sostener al equipo en el pivote. De momento, donde asentado se le ve es en el lateral izquierdo, una posición que no le gusta.

Cinco meses decisivos

Los próximos meses marcarán el futuro de Eduardo Camavinga en el Real Madrid. En el club le observan con atención y con poca convicción. Deberá demostrar mucho para ganarse la confianza de la directiva madridista, ya que en este lustro como jugador del equipo blanco no ha sido capaz de asentarse dentro de la plantilla.

Camavinga deberá demostrar en estos meses que puede ser un jugador muy útil en las tres posiciones que puede ocupar y, sobre todo, deberá cruzar los dedos para no sufrir lesiones. Si lo consigue, seguirá en el club, puesto que tiene contrato hasta 2029, mientras que si termina la temporada sin progresar e, incluso, retrocediendo, será uno de los grandes candidatos a salir este verano, ya que sigue teniendo mercado y se espera que lleguen ofertas interesantes por un jugador de tan solo 23 años.