Cesc cierra la puerta a la vuelta de Jacobo Ramón al Real Madrid: «Se quedará en el Como»

El Como se está convirtiendo en un destino ideal para las jóvenes promesas del Real Madrid que buscan crecer en su carrera. Primero fue Nico Paz, que deslumbró en su primer año lejos de Valdebebas en la Serie A y se ha asentado en su segunda campaña como líder del conjunto italiano. Al hispano-argentino le ha seguido en su aventura en Como un Jacobo Ramón, que se ha convertido en un fijo para Cesc Fàbregas. El técnico se ha deshecho en elogios hacia él y ha apostado a que siga los pasos de Nico Paz de cara a la próxima campaña. «Sí, se quedará», sobre su continuidad.

La adaptación del canterano al fútbol italiano ha sido más rápida de lo esperado. Después de sumar cinco partidos con el primer equipo del Real Madrid la pasada temporada —con gol ante el Mallorca—, Jacobo Ramón salió en busca de minutos a un Como que acoge con los brazos abiertos a las jóvenes promesas. A sus 21 años, el madrileño se ha convertido en el eje de la defensa de los italianos. Su salida del Real Madrid se produjo en los mismos términos que las de los canteranos que dejan el club, como fue la del propio Nico Paz. El club blanco se reserva una cláusula de recompra escalonada, a bajo precio, si quiere volver a contar con sus servicios.

Los problemas del club merengue en el centro de la zaga, sumados a su brillante papel en el Como, le situaban como una opción factible de cara al próximo verano. Alaba y Rüdiger acaban contrato, por lo que surgiría un hueco que podría ocupar el canterano. Cesc ha cerrado la puerta al regreso de Jacobo Ramón al Real Madrid, aunque la última palabra la tiene el jugador y la entidad de Concha Espina. Por el momento, el Como está cumpliendo sus objetivos con el defensor español como uno de sus referentes. Los de Fàbregas marchan en quinta posición en la Serie A, a tres puntos de los puestos Champions, y se jugarán con el Inter —después de empatar a cero en la ida— su pase a la final de Copa.

Los elogios de Cesc a Jacobo Ramón

Preguntado en sala de prensa por el sorprendente rendimiento de Jacobo Ramón en el Como, Cesc Fàbregas no ha dudado en alabar a su futbolista. «Sus números no me sorprenden. Era perfecto para nuestro juego. La única duda que teníamos era si competiría en el fútbol italiano, cómo se adaptaría. Ha subido mucho de nivel y no me sorprende con el balón. Sabía que era ese tipo de jugador. Es diferente, hay jugadores que están hechos de otra pasta», ha destacado el ex futbolista de FC Barcelona y Arsenal, entre otros.

Por ahora, Jacobo Ramón está centrado en acabar la temporada a buen nivel con el Como, en el que uno de los objetivos es alcanzar los puestos europeos. El Real Madrid sigue atento a su situación, como la de otros canteranos sobre los que mantiene parte de sus derechos. La lista es larga: Nico Paz, Chema Andrés, Víctor Muñoz y el propio Jacobo Ramón. El central ya se ha convertido en un fijo en la Sub-21 española y también espera llamar la atención de Luis de la Fuente de cara a próximas convocatorias.