El enigmático mensaje de Morata tras la rajada de Cesc Fábregas contra él: «Otra vez…»

Álvaro Morata vuelve a atravesar un momento complicado, en lo deportivo y también en lo personal. El delantero del Como se había recuperado de una lesión y había reaparecido con gol, pero todo se torció el pasado fin de semana en el partido contra la Fiorentina. El ariete español salió desde el banquillo y acabó expulsado por doble amarilla, la segunda por caer en la provocación de un rival y darle un cabezazo. Una tarjeta roja que no gustó nada a su entrenador, un Cesc Fábregas que no se mordió la lengua en sala de prensa.

El técnico catalán cargó contra Morata con unas duras palabras, y el propio futbolista días después ha roto su silencio. El madrileño viene a decir que ha pasado de nuevo un momento muy oscuro, pero no se rinde y se centra en volver a dar el máximo en los entrenamientos y en el día a día para revertir de nuevo esta situación y superar otro de los muchos obstáculos que ya le ha puesto la vida tanto a nivel profesional como personal.

«Otra vez me he equivocado. Otra vez he rozado ese ruido constante en el que todo vale, donde opinar parece más importante que pensar y hablar pesa menos que el eco que genera. A seguir, trabajar y pelear como siempre he hecho», escribió el futbolista en su cuenta de Instagram, compartiendo una foto recuperándose en casa junto a un perro.

A Fábregas no le gustó la derrota contra la Fiorentina, y tampoco que Morata viera dos amarillas en apenas dos minutos y fuera expulsado. «Espero mucho más de él», dijo Fàbregas sobre Morata después del encuentro de Serie A. Morata vio dos tarjetas en el tramo final del partido, una en el 88′ por discutir con Mandragora, jugador de la Fiorentina, y la segunda, un minuto después, por empujar a Ranieri. Morata había entrado al campo en el minuto 57 y ya sabe que se perderá el siguiente encuentro.

Analizando esta situación, Cesc Fàbregas recordó a Morata que «la provocación forma parte del fútbol» y en un mensaje que claramente iba dirigido al delantero madrileño expresó que «quien no pueda convivir con esta faceta del fútbol (la provocación) se tiene que dedicar a otra cosa». «Es un jugador de experiencia, me espero mucho más en este sentido», añadió Cesc Fàbregas tras esta inesperada derrota del Como, que iba sexto en la clasificación de la liga italiana (puestos europeos), ahora ya séptimo tras esta derrota.

«Se tiene que gestionar todo de otra manera porque la línea entre la victoria y la derrota es muy fina. No tenemos que responder a la provocación, forma parte del fútbol. Ellos estaban haciendo su partido, nosotros el nuestro. Se convierte todo en una coartada que no me gusta. Tú tienes que hacer el partido y lo que te diga el resto no tiene que influir», siguió analizando Cesc Fàbregas sobre la expulsión de Morata, que tampoco pasa un buen momento en lo personal tras su separación con Alice Campello.