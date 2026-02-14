Cesc Fàbregas explota contra Morata por inmaduro: «Que se dedique a otra cosa»

Cesc Fàbregas, entrenador del Como, se ha cabreado con Álvaro Morata, expulsado en el encuentro de este equipo italiano ante la Fiorentina, duelo que perdió el Como por 1-2. El delantero español vio la tarjeta roja por dos amarillas… ¡en dos minutos!, lo que no gustó, como es lógico, a su entrenador.

«Espero mucho más de él», dijo Fàbregas sobre Morata después del encuentro de Serie A. Morata vio dos tarjetas amarillas en el tramo final del partido, una en el 88′ por discutir con Mandragora, jugador de la Fiorentina, y la segunda, un minuto después, por empujar a Ranieri. Morata había entrado al campo en el minuto 57 y ya sabe que se perderá el siguiente encuentro.

Analizando esta situación, Cesc Fàbregas recordó a Morata que «la provocación forma parte del fútbol» y en un mensaje que claramente iba dirigido al delantero madrileño expresó que «quien no pueda convivir con esta faceta del fútbol (la provocación) se tiene que dedicar a otra cosa».

«Es un jugador de experiencia, me espero mucho más en este sentido», añadió Cesc Fàbregas tras esta inesperada derrota del Como, que iba sexto en la clasificación de la liga italiana (puestos europeos), ahora ya séptimo tras esta derrota. Fue la Fiorentina, equipo que está en descenso, el que se llevó la victoria. Eso sí, el Como tiene un partido menos disputado, pendiente ante el Milan.

«Se tiene que gestionar todo de otra manera porque la línea entre la victoria y la derrota es muy fina. No tenemos que responder a la provocación, forma parte del fútbol. Ellos estaban haciendo su partido, nosotros el nuestro. Se convierte todo en una coartada que no me gusta. Tú tienes que hacer el partido y lo que te diga el resto no tiene que influir», siguió analizando Cesc Fàbregas sobre la expulsión de Morata.

Fàbregas y Morata llegaron a ser compañeros en varias ocasiones, en el Chelsea inglés y en la selección española. Ahora Cesc es entrenador del Como.