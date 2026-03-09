Tebas anuncia el fin del fuera de juego semiautomático: «A mí no me gusta, vamos a poner un chip al balón»

Javier Tebas ha anunciado el final del fuera de juego semiautomático (SAOT) y ha apuntado como fecha clave a la próxima temporada. El presidente de la Liga ha anunciado que están trabajando con FIFA para homologar un balón que incorpore un chip que acabe con la famosa elección de frames. Pretende que entre en vigor en la campaña 2026-2027. Lo que no ha explicado Tebas es la diferencia con el actual, puesto que en el fuera de juego semiautomático el balón ya cuenta con sensores que captan el momento exacto del golpeo.

«Estamos implantando, veremos si para el año que viene, el fuera de juego automático. Ahora está el semiautomático, pero a mí semi no me gusta. Sería poner un chip dentro del balón que esté homologado por FIFA para que lo detecte a la hora del golpeo del balón», ha señalado el presidente de la Liga en un acto en el que se ha presentado el primer convenio colectivo que regula los derechos y obligaciones de los árbitros y asistentes, firmado a tres bandas entre la RFEF, la Liga y el sindicato arbitral AESAF.

Tebas ha hablado sobre lo que sería el fuera de juego automático, es decir, uno que no requeriría de intervención humana, como sucede ahora. Señala que el balón tendría incorporado un chip que haría que el árbitro no tuviera que seleccionar el frame. Algo que deja dudas, puesto que teóricamente, el fuera de juego semiautomático ya se basa en unos sensores de movimiento que tiene el esférico para escoger el frame exacto.

«Requiere un sistema de cámaras especial en los estadios. Sería un fuera de juego automático. Que no tenga que jugarse con los famosos frames. Queda la homologación, ver las diferentes marcas de balón que hay en las ligas… se tiene que coordinar. Pero es uno de los objetivos que estamos planteando a nivel tecnológico para la próxima temporada», ha proseguido Tebas.

De esta forma, de cara a la próxima temporada, pretenden incorporar esta nueva tecnología. No será nada sencillo, tal y como señala el propio presidente de la patronal, puesto que depende de FIFA y de que se homologuen los balones, que cada uno es de una firma distinta. Por ello, debe haber un consenso.

Sobre este convenio firmado a tres bandas, Tebas ha afirmado que «es muy positivo». Lo que hará, según ha desvelado la RFEF será reforzar la estructura laboral, jurídica y organizativa del colectivo arbitral en España. «El cómo se ha gestado el proceso supone un cambio muy importante en el arbitraje español», ha apuntado el presidente de la Liga.

«Es un paso más hacia la modernización y seguiremos trabajando para incluir nuevos aspectos a este convenio con vistas a la ampliación hasta 2030. Y, en esencia, se beneficia el fútbol español, que es lo que queremos todos. Es un paso más también hacia la transparencia. Queremos liderar, ser pioneros en todas las medidas que se van tomando a nivel internacional y esta es una más», ha finalizado.