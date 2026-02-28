El despropósito con los cambios de horarios cabrea al fútbol español y refleja la incompetencia de Tebas

La Liga de Tebas sigue con su despropósito en los horarios de los partidos que coloca. Lo ocurrido con la jornada 27, que se disputará del 6 al 9 de marzo, ha provocado ya una indignación en el fútbol español, especialmente entre los aficionados, como siempre los grandes perjudicados en la incompetencia de Tebas. A falta de una semana (¡tan sólo una semana!) la Liga ha cambiado ¡cuatro horarios!

La Liga podrá argumentar que los cambios se deben a los horarios puestos por la UEFA para los partidos de octavos de Champions, pero bien saben desde el organismo que preside Javier Tebas que eso no es excusa, principalmente por dos razones. La primera, porque han cambiado cuatro partidos, lo que afecta a ocho aficiones. La segunda, porque podían haber puesto desde un primer momento el Celta – Real Madrid el viernes (sin esperar a horarios de Champions) y el Athletic Club – Barcelona el sábado.

Sin embargo, y fiel a una incompetencia que se repite en los horarios, la Liga puso unos horarios que sabía perfectamente que tendría que cambiarlos. Tebas colocó un Athletic Club – Barcelona el domingo 8 de marzo (a las 16:15 horas) cuando sabía que el Barça podía jugar después el martes en Champions (ya era una injusticia que los culés disputaran su encuentro de Liga el domingo aun jugando el miércoles). Ahora, que la UEFA confirma que el Newcastle – Barcelona será el martes, tiene que cambiar ese horario.

Si Tebas hubiera colocado el Athletic Club – Barcelona de primeras un sábado (que era el día lógico), se hubiera ahorrado un problema que ahora pone en jaque viajes y dinero a muchos aficionados. Pero la Liga volvió a ir a su ritmo y en este caso es una incompetencia total: una semana antes de la celebración de los partidos cambia sus horarios. Y lo hace sabiendo que eso podía pasar.

El Celta de Vigo – Real Madrid pasa de jugarse el sábado 7 de marzo a las nueve de la noche al viernes 6. El equipo blanco disputará en una misma semana dos encuentros de Liga en fechas ‘raras’: un lunes ante el Getafe, un viernes contra el Celta. Este encuentro en Balaídos también se podía haber puesto perfectamente un viernes de inicio, ya que ni Celta ni Real Madrid juegan Copa del Rey en la semana previa.

Ocho aficiones perjudicadas por Tebas

Ante tal despróposito, un problema que creó Tebas de la nada, los perjudicados son los aficionados. Y no sólo de estos cuatro equipos -Athletic, Barcelona, Celta y Real Madrid-, sino de otros cuatro que también han visto como los horarios de sus partidos se cambiaban a tan sólo una semana de la disputa de los mismos.

Son los casos de Osasuna y Mallorca, que se tenían que medir el viernes a las 21:00 horas y ahora lo harán el sábado a las 14:00. Y del Getafe y el Betis, cuyo encuentro iba a ser originalmente ese sábado a las 14:00 y ahora pasa al domingo a las 16:15.

Un lío monumental para el que la Liga no tiene excusa ni puede argumentar que es que la Champions le obligaba. Eso es mentira, ya que pudo poner de origen el Celta – Real Madrid el viernes (o el sábado, como estaba) y el Athletic Club – Barcelona el sábado y no se hubiera originado ningún problema.

Cuatro cambios de horarios a una semana de la disputa de esos partidos es un despropósito que refleja el desastre de organización que Tebas ha llevado a la liga española, perjudicando a los aficionados, simples títeres en el negocio de Javier en el fútbol español.